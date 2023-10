Pokuta přes 24 milionů? Piloti F1 se bouří: Tolik nevyděláme ani za rok

Mezinárodní automobilová federace přišla s aktualizovaným sazebníkem finančních sankcí. Svůj krok odůvodnila tím, že maximální výše pokuty se nezměnila od roku 2011. Částky je podle ní nezbytné aktualizovat, aby odpovídali současným poměrům.

Nejvyšší možná pokuta se tak zvýšila z 250 tisíc na rovný milion eur. V případě porušení pravidel ji může dostat nejen závodník, ale i tým nebo promotér akce. Ačkoliv v sazebníku není uvedené, co by pilot musel udělat, aby astronomickou pokutu vyfasoval, mezi jezdci novinka vzedmula vlnu negativních ohlasů. Vše ještě zhoršil fakt, že se o ní dozvěděli až z médií.

„Podle mě je to tedy dost směšné,“ řekl George Russell z Mercedesu, který je současně i předsedou odborů pro piloty. „Když jsem ve formuli 1 začínal, moje výplata byla pěticiferná. Za sezonu jsem přitom zaplatil částku o šesti cifrách. Kupoval jsem letenky, platil trenéra, asistenta a spoustu dalších věcí. Myslím, že ve stejné pozici jako já před lety je aktuálně možná čtvrtina jezdců. Někteří se můžou dostat do situace, kdy vydělají přes sto tisíc euro a dostanou pokutu milion,“ tvrdí Russell.

Coby šéf odborů by rád o celé záležitosti s Mezinárodní automobilovou federací ještě jednal. Není mu prý také vůbec jasné, podle jakého klíče se pokuty udělují. „Například Max dostal pokutu 50 tisíc za to, že se dotkl něčího auta. Lewis dostal v Kataru pokutu 50 tisíc za to, že přešel po nehodě přes trať. Podle čeho postupovali? Vypadá to, jako by si ta čísla vycucali z prstu.“

A není sám, kdo Mezinárodní automobilovou federaci kritizuje. Co se výše pokut týče, jsou piloti pochopitelně za jedno. „Milion zde někteří jezdci nevydělají za rok, takže je to opravdu obrovská částka,“ potvrdil také Charles Leclerc. „Sice nevím, co za prohřešek byste museli udělat, aby vám dali pokutu milion, ale zní to strašidelně. Nezbývalo by mi nic jiného než zmizet a už se neukázat,“ zažertoval zase dánský závodník Kevin Magnussen.

K situaci se vyjádřil se také novopečený trojnásobný šampion Max Verstappen. „Když dostanu jen za dotek zadního křídla 50 tisíc, raději nechci vědět, co bych musel udělat, aby mi napařili milion. Možná jim těmi pokutami zasponzorujeme i víno,“ řekl ironicky. Nizozemec však může být relativně v klidu. Podle neoficiálních informací je aktuálně nejlépe placeným jezdcem na startovním roštu. Za tuto sezonu by mu měl Red Bull vyplatit v přepočtu přes miliardu korun.

Mezi piloty, které by ani nejvyšší pokuta patrně tolik nebolela, patří také sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Ten by vysoké sankce prý akceptoval, kdyby měl jistotu, že částka putuje na dobrou věc.

„V tomto odvětví koluje množství peněz a potřebujeme mnoho prostředků. Myslím, že bychom je měli investovat do toho, aby se náš sport stal přístupnější i pro lidi, kteří by za normálních okolností neměli z finančních důvodů šanci se sem dostat. To je jediný způsob, jak ze mě ty peníze dostanou,“ vzkázal.