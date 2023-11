Seznam hříšníků F1: Kdo inkasoval největší pokuty i případ s hovínkem

Největším provinilcem letošního roku je zatím Lewis Hamilton. Tuto sezonu vyfasoval celkem tři pokuty, jejichž součet činí 50 700 euro, tedy v přepočtu 1 244 165 Kč. A čeho se sedminásobný mistr světa dopustil?

Velká cena Rakouska – překročení rychlosti v pitlane

Velká cena Monaka – překročení rychlosti v pitlane

Velká cena Kataru – Přecházení trati

Obrovskou pokutu, která jej vystřelila na první místo tohoto nelichotivého žebříčku, obdržel během říjnové Velké ceny Kataru. Závod pro pilota Mercedesu tehdy skončil už v první zatáčce, kvůli kolizi s týmovým kolegou. Tato havárie nakonec zůstala bez trestu, protože ji sportovní komisaři vyhodnotili jako typický závodní incident. Následně se však Hamilton dopustil prohřešku, za který mu komisaři napálili pokutu 50 tisíc euro.

Po nehodě se odebral do boxů, kam si to namířil přímo přes trať. Jelikož se tou dobou na okruhu stále pohybovaly monoposty, bylo jeho počínání vyhodnoceno jako nebezpečné. Pokutu nakonec komisaři rozdělili na dvě části. Polovinu (tedy v přepočtu asi 610 tisíc Kč) musel Hamilton odevzdat ihned. Druhou zaplatí jen tehdy, když se do konce sezony dopustí něčeho obdobného.

Výhodou pro Hamiltona je fakt, že pokutu vždy obdrží stáj, nikoli řidič. I když se tedy závodník dopustí přestupku, sankce je účtována týmu. Zda nakonec nějaký obnos bude muset z kapsy vytáhnout i samotný jezdec, záleží na jeho postavení v týmu.

Pokutování „hovínka“

Stejně jako v jiných letech i v letošní sezoně jednoznačně vedou sankce za překročení rychlosti během jízdy v pitlane. K tomu abyste se provinili, totiž stačí poměrně málo. Pokud rychlost překonáte jen o 0,1 km/h, jako se to stalo letos například Lanci Strollovi během volného tréninku na Vekou cenu Austrálie, pokutě se nevyhnete.

Většina trestů je nepochybně opodstatněných a v souladu se sportovními pravidly. Najdou se však i případy, kdy nad udělenou pokutou zůstává rozum stát. K poměrně bizarní situaci došlo letos například v Evropském šampionátu Formula Regional. Během červencového závodu kolidovali piloti Sami Meguetounif z týmu MP Motorsport a Joshua Dufek z Vam Amersfoortu.

Komisaři jejich nehodu vyhodnotili jako závodní incident, takže nikdo z jezdců za ni nenesl zodpovědnost. Své rozhodnutí následně poslali do whatsappové skupiny, kde probíhá komunikace s týmy. Verdikt se však setkal s nelibostí ze strany týmu MP Motorsport. Jeden z pracovníků se tak neudržel a na zprávu poslal poměrně svéráznou reakci.

„Poté, co komisaři zveřejnili verdikt 17 (týkající se jezdce týmu MP Motorsport) ve whatsappové skupině, člen týmu MP Motorsport na zprávu zareagoval obrázkem symbolizujícím „zatočené hnědé hovínko“. Po pár minutách reakci smazal a nahradil ji novým emoji. Po pár minutách to však opět smazal,” stojí ve vyšetřovací zprávě komisařů. Ti nakonec reakci označili za neuctivou a pracovníkovi týmu MP Motorsport napařili pokutu ve výši 2000 eur.