Hamilton i Leclerc diskvalifikováni! Jejich vozy neprošly v USA kontrolou

Po skončení každé Velké ceny si komisaři vždy namátkově vyberou několik monopostů a zkontrolují, zda splňují technické předpisy. Po nedělní GP v Austinu se rozhodli posvítit si na čtyři monoposty včetně vozů Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Při zkoumání se však zjistilo, že tloušťka podlahy na Hamiltonově a Leclercově autě nesplňuje předpisy.

Podle technických regulí musí mít deska podlahy tloušťku minimálně deset milimetrů s tolerancí 0,1 milimetrů. Během závodu však většinou dochází k opotřebení a deska se ztenčuje. S touto skutečností musí týmy počítat dopředu a před závodem zvolit takovou tloušťku, aby deska po projetí cílem neměla méně než devět milimetrů. To však podlahy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerce nesplnily. Oba tak byli ze závodu nekompromisně vyloučeni.

Ferrari i Mercedes verdikt komisařů akceptovali. Podle nich nadměrné opotřebování způsobil velmi hrbolatý povrch na okruhu v Austinu. Zároveň však připomínají, že kvůli spritovému formátu měli tentokrát k dispozici pouze jediný trénink, během kterého museli auto správně nastavit. Týmy běžně mívají na doladění detailů k dispozici tréninky hned tři.

„V konečném důsledku na tom ale nezáleží. Tam, kde to ostatní udělali správně, jsme to my udělali špatně. V pravidlech není žádný prostor pro manévrování. Musíme to přijmout, poučit se a příští víkend se vrátit silnější,“ konstatoval šéf Mercedesu Toto Wolff.

Po diskvalifikaci Lewise Hamiltona se na druhé místo posouvá Lando Norris. Třetí příčku dodatečně získává Carlos Sainz. Do bodované desítky se díky diskvalifikacím dostali také piloti Williamsu Alex Albon a Logan Sargeant z USA. Z Američanů naposledy v F1 bodoval Michael Andretti s McLarenem v roce 1993.