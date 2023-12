Výplaty pilotů F1: jasný vládce, za ním Hamilton. Následují „chudší“ milionáři

George Russell přišel do Mercedesu v době, kdy se týmu přestalo dařit, a předal žezlo Red Bullu. Ačkoliv je jeho týmovým kolegou zkušený Lewis Hamilton, oba závodníci jsou si poměrně vyrovnanými soupeři. Mít po boku zrovna sedminásobného mistra světa je podle Russella výhoda. „Jsem realista, vidím širší souvislosti a uvědomuji si, s kým jsem v týmu. Žertoval jsem s Lewisem, že jeho setrvání v F1 mi zachránilo kariéru. Kdyby po sezóně 2021 odešel, lidé by na mě ukazovali prstem kvůli tomuto slabě fungujícímu autu,“ říká pětadvacetiletý Brit.

Red Bull v letošní sezoně vyhrával jako na běžícím páse. Jediným mužem, který dokázal červeným býkům „ukrást“ vítězství, se stal Carlos Sainz. Bylo to na Velké ceně Singapuru, během které Španěl ukázal nejen svůj jezdecký um, ale také inteligenci. Do konce Velké ceny zbývalo jen pár kol a k vedoucí dvojici Sainz - Norris, se blížily Mercedesy na čerstvých pneumatikách. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby Sainz nedostal chytrý nápad. Zpomalil a nechal Norrise přiblížit se jeho zadnímu křídlu, čímž mu poskytl DRS. Díky tomu společnými silami udrželi Mercedesy za sebou.