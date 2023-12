Nejdražší nehody v F1: miliony za nováčka i Ferrari, šampion „v suchu“

Max Verstappen má za sebou naprosto dominantní sezonu a s obrovským náskokem vyhrál svůj třetí titul mistra světa. Navíc byl také nejlevnějším jezdcem, co se škod na monopostu týče. Bohužel to samé nemůže říct jeho týmový kolega Sergio Pérez. Podívejte se v článku iSport.cz na žebříček jezdců formule 1, kteří způsobili týmům nejdražší nehody.

5. Lance Stroll

63 888 665 Kč

Pilot Aston Martin by letos patrně obsadil jedno z předních míst také v žebříčku nejméně oblíbených jezdců. Kvůli nevhodnému chování během Velké ceny Kataru ho dokonce začala vyšetřovat mezinárodní automobilová federace. Pětadvacetiletý Kanaďan po neúspěšné kvalifikaci ztratil kontrolu. Televizní záběry jej zachytily v garáži, jak po neúspěchu zlostně strčil do svého trenéra Henryho Howea, kterým byl posílán na povinné vážení. Když se k tomu přidají ještě Strollovy nevalné výsledky a drahé nehody… Jak by to dopadlo, kdyby jeho otcem nebyl majitel stáje Lawrence Stroll se můžeme jen domnívat.