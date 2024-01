Napětí v F1 roste! Red Bull znovu láká Norrise. Rozdráždil McLaren

Opět kolem sebe krouží. Lando Norris se už poněkolikáté za poslední roky dostal do hledáčku šéfů Red Bullu. Jednoznačný vítěz posledního Poháru konstruktérů nemá dost, k hegemonovi Maxi Verstappenovi hledá silnějšího parťáka. Zákulisím se nese, že tým není přesvědčený o výkonech druhého jezdce Sergia Pereze. Shání proto muže, který by dokázal lépe vytěžit potenciál už tak odskočené posádky. Zájmem o Norrise však provokuje vedení McLarenu.

V minulém týdnu se do Red Bullu na týmové prezentaci zostra pustil šéf McLarenu Zak Brown. Nelíbí se mu úzký vztah rivala s týmem AlphaTauri, bojí se prolínání vlastnických struktur, které by mohly znamenat narušení rovnováhy v F1.

„Věřím, že je to vážná záležitost z hlediska férovosti tohoto sportu. Chtěl bych, aby se na to celé naše prostředí zaměřilo. Nemůžeme mít jiná pravidla,“ žadoní Brown o důraznější kontrolu.

S Red Bullem je na ostří nože. Z logických důvodů. Elitní stáj dlouhé měsíce pokukuje po Landu Norrisovi, šestém muži předchozí sezony, jenž nabíral na formě a v druhé polovině závodního harmonogramu urval šest druhých míst. S jedinou výjimkou vždy za Verstappenem.

Red Bull rozjíždí zákulisní tahy bez ohledu na Norrisův kontrakt, který ho váže se současným zaměstnavatelem až do roku 2025. Brit je pro rakouskou stáj první volbou. Další jezdci, kteří by spadali do úvahy, nemají takové renomé. Nejvíce se skloňuje právě spolupráce s AlphaTauri, kde jezdí zkušený Daniel Ricciardo a mladík Júki Cunoda, ti si však zatím povýšení nevysloužili.

Brown se na spekulace okolo Norrise dívá odměřeně. „Mám víru v to, že ať už to jsou zaměstnanci, jezdci nebo sponzoři, tak je naší prací postarat se o ně, aby chtěli být součástí McLarenu,“ odpověděl vyhýbavě týmový ředitel novinářům.

„Jsem přesvědčený, že vztah, který máme s Landem, zůstane silný. Vím, že se hodně těší na příští sezonu, byl nadšený z toho, co viděl v druhé půlce té předchozí,“ dodal Brown.

Přesto vše není tak růžové, jak šéf McLarenu popisuje. Stáj měla v předchozím ročníku problémy s vozem, které Norrisovi způsobily obtíže při kvalifikacích v Brazílii nebo ve Spojených arabských emirátech.

„Nejdřív jsme si museli potvrdit, jestli to byly jen náhodné incidenty, nebo jde o technický problém. Určitě se musíme podívat na oblasti, které ovlivňují aerodynamiku,“ přiznal potíže i inženýr týmu Andrea Stella.

Plán McLarenu na výraznější omezení nadvlády Red Bullu se tak zatím nejeví jako realistický. Brown navíc očekává, že kralující tým v dalším roce zbytku startovního pole ještě více odskočí.

„Chceme pokračovat ve snižování rozdílu, v silném vývoji monopostu. Ale zdá se, že Red Bull v minulém roce nesílil takovým tempem, jakým reálně sílit mohl,“ sdělil Brown svůj otevřený názor.