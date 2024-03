Úvod F1 v Bahrajnu: pnutí ve Ferrari, skandál šéfa Red Bullu uhašen

Carlos Sainz se bude rozmýšlet o své budoucnosti, do Ferrari totiž po sezoně přijde Lewis Hamliton • ČTK / AP / Darko Bandic

V roce 2026 vstoupí do formule 1 nový tovární tým Audi. Jedním z jezdců, o kterém údajně uvažuje, je i Valtteri Bottas • ČTK / AP / Darko Bandic

Pusa jako symbol síly jejich vztahu. Vždyť Geri s Christianem jsou spolu už 10 let, svatbu měli před 9 lety • Profimedia.cz

Co nabídl úvodní závod nové sezony formule 1 v Bahrajnu? • Koláž iSport.cz

Vládl od první chvíle. Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen netradičně v sobotu opanoval závod v Bahrajnu. Do sezony 2024 tak vykročil nejlepším možným způsobem. „Byla to jízda, jakou jsem si užíval. Vyhnuli jsme se všem problémům. Nestává se často, aby vše sedlo tak perfektně,“ radoval se šestadvacetiletý Nizozemec. Red Bull ukázal masivní potenciál, když na druhém místě dojel jeho další pilot Sergio Pérez. Navíc se zdá, že rakouská stáj uhasila požár mimo trať.

Povolení systému DRS už od druhého kola dávalo tušit, že hladoví vlci za současným hegemonem motorsportu se aspoň v úvodu pokusí o útok. Bez šance. Verstappen nasadil strhující tempo, svým pronásledovatelům okamžitě pláchnul na vyšší než sekundový rozdíl a dostal se mimo ohrožení.

Zbytek byla nefalšovaná krasojízda. Pozici v čele trojnásobný mistr světa nepustil ani na okamžik, získal i nejrychlejší kolo. Znovu tak vyšperkoval pojem řidičské dokonalosti.

„Start byl dobrý. První zatáčka je samozřejmě těsná, takže přirozeně chcete bránit vnitřní stopu, abyste zůstali v bezpečí. To se nám podařilo, takže v podstatě od té doby už jsme se soustředili na vlastní závod,“ popsal suverén svou cestu za vítězstvím.

Hned za ním, byť s obrovitou ztrátou 22,457 sekundy, dojel týmový parťák Sergio Pérez. Ostřílený Mexičan se v úvodní zatáčce dostal před Charlese Leclerca z Ferrari a zvládl i další boje na okruhu. Red Bull tak oslavil výjimečný víkend, kdy navíc dokázal alespoň interně setřást obvinění mířící na dlouholetého šéfa Christiana Hornera.

Stájový boss se měl dopustit nevhodného chování vůči svým zaměstnankyním. Hrozilo, že odstoupí. Nebyl ovšem shledán vinným, a tak se v sobotu v paddocku již spokojeně promenádoval se svou manželkou.

„Nebudu rozebírat to, jaký mohl mít kdo motiv, aby mi to udělal,“ řekl Horner novinářům po dvacáté Velké ceně Bahrajnu. „Soustředím se na tým, rodinu, svou ženu a další závody. Mám podporu blízkých, takže chci, abychom hlavně vyhrávali. Pro to udělám všechno.“

Zákulisní procesy nechtěl příliš odkrývat ani Verstappen. „Když se na něj zaměříte po stránce výkonu, nemáte co namítnout. A takhle s tím taky pracuji. Mluvím s Christianem často, všichni makáme společně,“ prohlásil ke kauze majitel úvodních 26 bodů v žebříčku šampionátu.

Zatímco Red Bull své problémy zažehnal, pnutí z kvalifikace si na okruh v Sachíru přeneslo Ferrari. Oznámení o příchodu Lewise Hamiltona, který se uskuteční napřesrok, nenechává klidným Španěla Carlose Sainze. Dobře ví, že pokud chce v F1 pokračovat, musí si sedačku zajistit u jiného chlebodárce.

V jedenáctém kole tak svedl těsný a agresivní souboj s kolegou Leclercem, čímž nadzvedli tifosi. Monackého jezdce pak pokořil po zastávce v boxech ještě v šestnáctém kole, postupně se prokousal na stupně vítězů. Naproti tomu Leclerc po vydařené kvalifikaci neprožil dobrý závod, jelikož se často dostával mimo trať a probržďoval pneumatiky.

Do vysílačky emotivně odhaloval nespolehlivost vozu. „Blokují se mi kola, fakt všude! Když brzdím, úplně mě to otáčí vpravo,“ hlásil italské stáji šestadvacetiletý rodák z Monte Carla.

Cíle se přesto dočkal. Stejně jako zbylých 19 pilotů. Nejblíže odstoupení byl černý kůň kvalifikace Nico Hülkenberg z Haasu, když po šeredném startu předvedl školáckou chybu a marně hledal místo pro předjetí v první zatáčce. Kolize s Lancem Strollem mu způsobila poškození předního křídla, které mechanici vyřešili v boxu.

V desátém z celkových 57 kol se krátce zastavil také nakonec poslední Logan Sargeant, ale ani on neodstoupil. Komedii v boxu pak předvedli zástupci Sauberu, kteří přes 52 sekund pozdrželi Fina Valtteriho Bottase kvůli poškozené matici u přední pneumatiky.

Velmi zajímavý souboj mají před sebou v tomto ročníku jezdci RB Honda. Třiadvacetiletý talent Júki Cunoda se bude tlačit na veterána Daniela Ricciarda, jehož byl na týmový příkaz nucen v Bahrajnu pustit do souboje s Kevinem Magnussenem. Šlo však o chybnou úvahu, jelikož se kolem obou mužů záhy prohnal lídr Verstappen a monoposty bývalého AlphaTauri zpomalil.

„Po boji je každý veterán. Bylo to týmové rozhodnutí, které jsme diskutovali. Júki musí zvednout hlavu, měl dvě kola, v nichž Magnussena nedokázal předjet,“ uvedl ředitel RB Peter Bayer.