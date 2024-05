Formule 1 opět v Praze! Stovka do tří sekund, s chlazením pomůže suchý led

Ikonický vůz formule 1, v němž vyhrávali Sebastian Vettel s Markem Webberem, přijede do Prahy. Na sobotu 17. srpna se do centra Prahy chystá Red Bull Showrun, při němž fanoušci uvidí auto RB7, které si v seriálu mistrovství světa v roce 2011 dojelo pro dvanáct vítězství ve Velkých cenách. „Když ho lidé poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokování, jak je rychlé a hlasité,“ usmívá se Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Jeden z nejdominantnějších strojů historie motorsportu se projede v kulisách české metropole. Fanoušci se můžou těšit na parádní show, v níž bude hrát hlavní roli ikonické auto z hlavy legendárního designéra Adriana Neweyho.

Vůz RB7 se proháněl na okruzích v roce 2011, kdy dovezl své piloty k dvanácti vítězstvím a taky k osmnácti pole positions z devatenácti. Němec Sebastian Vettel tehdy získal svůj druhý titul mistra světa a stáj Red Bull vyhrála Pohár konstruktérů.

„Když přivezeme celou show do města, je to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokováni, jak je rychlý a hlasitý. Na konci show vždy jásají,“ říká Gregory. „A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze. „RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2 400 cm3, který dokáže točit až 18 000 otáček za minutu, váží přibližně 650 kg a dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než 3 sekundy.“

Red Bull přivezl do Prahy formuli 1 už v roce 2021. Tehdy se vůz v rámci natáčení reklamního klipu projel například po Karlově mostě, v blízkosti Pražského hradu nebo kolem otočné sochy Franze Kafky od Davida Černého před obchodním domem Quadrio.

Vůz RB7 tentokrát pobaví diváky při show, kterou už viděli fanoušci na Páté Avenue v New Yorku, na sjezdovce v Alpách či na Paseo de la Reforma v Mexico City, kde se v něm před zraky 130 000 lidí projel Sergio Pérez.

Přesná lokalita pražské akce je zatím tajná, podle organizátorů ale show proběhne v samém srdci metropole. Fanoušci si budou moct zajistit lístky na tribuny. Vůz RB7 má oproti závodní verzi zvýšený podvozek, takže může jezdit i po běžných ulicích. Ideální pro jízdu je samozřejmě co nejhladší povrch. Dalším praktickým problémem bude nutnost chlazení motoru.

„Vozy jsou navrženy tak, aby jezdily po závodní dráze průměrnou rychlostí dvě stě kilometrů v hodině. Při jízdě po městských ulicích je průměrná rychlost mnohem nižší, takže je těžké chladit motor,“ vysvětluje Gregory. „„Budeme používat suchý led před chladiči, abychom pomohli snížit teplotu, ale taky musíme omezit dobu jízdy na přibližně pět až sedm minut.“

Prioritou pro organizátory bude bezpečnost všech zúčastněných.

„Před akcí vždy kontrolujeme kvalitu silnice, abychom se ujistili, že je pro vůz bezpečná, a pak s místními produkčními společnostmi zajistíme co nejbezpečnější podmínky pro fanoušky,“ ujišťuje Gregory.

Technická data RB7

Počet válců: 8

Počet ventilů: 4 na válec

Olej: Total

Objem: 2400 cc

Motor: V90

Váha monopostu: 640 kg

Počet otáček: 18000 rpm max

Výkon: 740 koní