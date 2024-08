Hamilton ve formě i nahánění Maxe. Na co se těšit v oranžovém pekle?

Přiblíží se další titul?

Co může Maxe Verstappena zastavit před čtvrtým titulem mistra světa? Vypadá to, že prakticky nic. Jeho největší konkurent a zároveň velký kamarád Lando Norris by musel hegemona posledních let předčít ve většině z deseti zbývajících závodů. A doufat, že Verstappen někde propadne. Sázkové kanceláře favorizují Nizozemce i na domácí trati, jenže šestadvacetiletý jezdec neměl před letní pauzou zrovna ideální formu, neboť nevyhrál už čtyři závody za sebou. Bývalý vicemistr světa David Coulthard by za víkendové Verstappenovo vítězství ruku do ohně nedal. „Každý jezdec musí mít na této trati maximální nasazení. Max vždy útočí, to víme, ale jeho konkurenti budou ve formě,“ předpověděl Brit v rozhovoru pro web RacingNews365.