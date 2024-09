Ferrari slaví, Leclerc v Monze předčil McLareny. Verstappen až šestý

Nizozemského jezdce porazili i čtvrtý Carlos Sainz z Ferrari a pátý Lewis Hamilton z Mercedesu. Verstappen čeká na vítězství už šest závodů a v čele pořadí se jeho náskok na Norrise snížil na 62 bodů. Britský rival byl v Monze také autorem nejrychlejšího kola. V Poháru konstruktérů se náskok Red Bullu před McLarenem ztenčil na pouhých osm bodů.

Leclerc v podstatě zaznamenal druhé domácí vítězství v sezoně, protože ovládl i květnovou Grand Prix Monaka. Právě tam shodou okolností skončil Verstappen rovněž šestý. V kariéře to byl Leclercův sedmý triumf a v Monze druhý po roce 2019. Upevnil si tím třetí místo v pořadí mistrovství světa.

Už samotný start závodu zamíchal pořadím v čele. Norris sice v první zatáčce udržel vedení před Piastrim, ale už v další šikaně po ostrém souboji týmových kolegů se do čela dostal australský pilot a Norrise předjel i Leclerc. Z původně třetí pozice se propadl Russell, který se po souboji s Piastrim na konci cílové rovinky nevešel do zatáčky a po průjezdu zpomalovací šikanou se zařadil na sedmé místo. Navíc pokračoval s poškozeným předním křídlem a ve 12. kole si zajel pro nové. Závod dokončil sedmý před dvojkou Red Bullu Sergiem Pérezem.

Po prvních zastávkách v boxech se vrátil Norris před Leclerca, poté co pit stop absolvoval o kolo dřív než rival z Ferrari. Brit dostal od týmu svolení útočit na Piastriho, ale ke kolegovi se na kontakt i kvůli chybě v šikaně nedostal. Zajel pak jako první z elity podruhé do boxů už ve 34. z 53 kol.

K mechanikům postupně zajeli i soupeři s výjimkou jezdců Ferrari. A sázka na výdrž pneumatik týmu k radosti početných tifosi vyšla. Sainze sice Piastri s Norrisem s čerstvějšími pneumatikami předjeli, ale Leclerc už byl v tu chvíli daleko. Australan měl devět kol na zlikvidování jedenáctisekundové ztráty, v cíli jej od vítěze dělilo 2,664 sekundy.

Dříve zcela dominantní Verstappen se do soubojů o pódium vůbec nezapojil. V čele závodu se ocitl alespoň na chvíli poté, co jezdci Red Bullu počkali nejdéle na první pit stop. A když už zajel do boxů, měli mechanici potíže s výměnou jeho pravého zadního kola. Jedno místo oproti startovní pozici získal jen díky Russellovým potížím.

Argentinec Franco Colapinto v prvním startu za Williams po vyhazovu Logana Sargaenta obsadil dvanácté místo.

Za dva týdny bude šampionát pokračovat Velkou cenou Ázerbájdžánu.

Velká cena Itálie, závod MS vozů F1 v Monze:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:14:40,000, 2. Piastri (Austr./McLaren) -2,664, 3. Norris (Brit./McLaren) -6,153, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -15,621, 5. Hamilton (Brit./Merdcedes) -22,820, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -37,932.

Nejrychlejší kolo: Norris.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 24 závodů): 1. Verstappen 303, 2. Norris 241, 3. Leclerc 217, 4. Piastri 197, 5. Sainz 184, 6. Hamilton 164.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 446, 2. McLaren 438, 3. Ferrari 407, 4. Mercedes 292, 5. Aston Martin 74, 6. Racing Bulls 34.