Nečekané loučení. Ředitel závodů F1 skončil kvůli sporům se šéfem FIA

Niels Wittich se stal ředitelem závodů F1 v sezoně 2022, kdy spolu s Eduardem Freitasem nahradil odvolaného Australana Michaela Masiho. Na plný úvazek začal pracovat na počátku roku následujícího.

V důležité funkci ale moc dlouho nevydržel. Skončil těsně před rozuzlením letošního ročníku v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí. „FIA může potvrdit, že Niels Wittich odstoupil z pozice ředitele závodů F1, aby mohl využít nové příležitosti,“ stálo v oficiálním prohlášení.

„Niels plnil své četné povinnosti s profesionalitou a obětavostí. Děkujeme mu za jeho nasazení a přejeme mu do budoucna jen to nejlepší,“ pokračovala FIA.

Expert stanice Sky F1 Craig Slater ale vyjádření Mezinárodní automobilové federace vyvrátil. Podle něj stály za Wittichovým překvapivým koncem spory se šéfem motoristických sportů Muhamadem Sulajímem. „Vysoké zdroje mi řekly, že byl fakticky vyhozen. Neexistovala vůle, aby se rozhodl opustit svou práci,“ mínil Slater.

„Také jsem se dozvěděl, a to mi bylo vysvětleno hned z několika zdrojů, že vztah mezi Wittichem a prezidentem FIA byl poněkud rozporuplný. To byl hlavní faktor, který přispěl k tomu, jak to dopadlo,“ navázal komentátor.

Christian Menath z Motorsport-Magazin na sociální síti X uvedl, že sám Wittich mu potvrdil, že z funkce neodstoupil. Rozhodnutím FIA měly být šokované jednotlivé týmy formule 1. Žádná stáj nečekala, že by se organizace v tak pokročilé fázi sezony odhodlala k podobnému kroku.

Wittichův konec mohly uspíšit události z nedávných závodů ve Spojených státech, Mexiku a Brazílii, kdy se udělala celá řada důležitých rozhodnutí, která ovlivnila boj o titul mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem.

V USA se díky Norrisově penalizaci dostal Verstappen na stupně vítězů, o závod později byl za dva střety potrestán naopak Nizozemec. „Byl Wittichův vztah se závodními komisaři problematický?“ tázal se Slater. „Celé to přišlo už v Austinu, kde vyšly na povrch kontroverze o způsobu, jakým Verstappen závodí, zejména v obraně,“ doplnil.

Novým šéfem závodů královny motorsportu se s okamžitou platností stal Portugalec Rui Marques, dřívější traťový komisař, technický komisař, národní a mezinárodní steward a ředitel formule 2 i formule 3. „Rui si s sebou přináší bohaté zkušenosti,“ poukázala FIA.