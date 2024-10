Řežba v boji o titul, Verstappen na vině. Norris: Ten kluk je nebezpečný

Boj o mistrovský titul formule 1 má pořádné grády. Stejně jako před týdnem došlo i při Velké ceně Mexika ke střetu mezi dvěma elitními jezdci celkového pořadí. Maxe Verstappena stály kolize s Landem Norrisem dohromady dvacet sekund, kvůli nim tak do cíle dojel až šestý. „Byl jsem připravený, že něco takového může nastat. Maxe jako řidiče respektuju, ale podle mého názoru to nebylo úplně čisté,“ měl jasno Norris.

Inkriminovaný okamžik připadl na 10. kolo. Lando Norris se při levotočivé zatáčce chystal předjet Maxe Verstappena, jenže jezdec Red Bullu se nechtěl smířit se ztrátou pozice a Brita z trati vytlačil. Že by přišlo poučení? Vůbec. Jen o pár sekund později se situace opakovala, tentokrát se ale vpřed drala modrá formule.

Při druhém střetu měl Norris štěstí, že neskončil v bariéře. Verstappenovo počínání jej pořádně naštvalo, do vysílačky proto spustil: „Předjížděl mimo trať a pak mě odstrčil. Ten kluk je prostě nebezpečný. On do mě normálně najel!“

Sportovní komisaři měli znovu napilno, s verdiktem ale přispěchali poměrně rychle. Stálo v něm: „Dvě desetisekundové penalizace“.

Verstappen si trest odpykal při zastávce v boxech v průběhu 27. kola. Na trať se pak vrátil na patnácté pozici.

Přitom v závěru Velké ceny USA se dva nejlepší monoposty letošní sezony potkaly taktéž. Tehdy se prstem ukázalo na Norrise, což šéfa McLarenu Andreu Stellu rozpálilo doběla. Rodák z Bristolu kvůli pěti sekundám navíc skončil mimo stupně vítězů. Britská stáj následně neuspěla ani u Mezinárodní automobilové federace, která střet přezkoumávala.

Uplynulo jen 168 hodin a bylo to tady znovu. Závod v Mexiku ale tentokrát vyšel daleko lépe Norrisovi. Čtyřiadvacetiletý jezdec dojel i díky zaváhání Charlese Leclerca druhý za vítězným Carlosem Sainzem, zatímco Verstappen kousal až šesté místo. Norris ztrácí na trojnásobného mistra světa čtyři podniky před koncem sezony 47 bodů.

„Pořád se držíme. Dělám to nejlepší, co ve mně je. Myslím si, že celkově odvádíme dobrou práci jako tým. Nezbývá nic jiného, než se soustředit na sebe. Tlačíme dál,“ burcoval Norris. „Máme za sebou další těžký závod. Prvních pár kol bylo hlavně o tom vydržet a vyhnout se případným haváriím. Snažil jsem se, co to šlo.“

Druhé vítězství v sezoně mohl oslavit Španěl Sainz, který se blýskl už při sobotní kvalifikaci. Parádní výsledek ukořistil podruhé za sebou. Minule nestačil jen na týmového parťáka Leclerca, k druhému doublu Ferrari v roce 2024 ale napomohl výraznou měrou. Krátce před plánovaným odchodem do Williamsu se tak těší z výborné formy.

„Upřímně řečeno, přesně tohle jsem chtěl. Už nějakou dobu jsem si říkal, že ve Ferrari chci zažít ještě jedno vítězství. Vyhrát zrovna tady v Mexiku, před tím úžasným davem, to je prostě neuvěřitelné,“ zářil Sainz.

Naopak další bídný víkend má za sebou Sergio Pérez, jemuž se nedařilo ani v domácím prostředí. Mexičana ovlivnila kolize s Liamem Lawsonem, při níž si poškodil vůz. Závod dokončil na úplném chvostu, horší už byli jen Fernando Alonso, Alexander Albon a Júki Cunoda, kteří nedojeli. Má vůbec smysl s Pérezem pokračovat, i když jeho kontrakt skončí až za dva roky? V Red Bullu rozhodně mají o čem přemýšlet. Už pár týdnů.

Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:40:55,800, 2. Norris (Brit./McLaren) -4,705, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -34,387, 4. Hamilton -44,780, 5. Russell (oba Brit./Mercedes) -48,536, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -59,558.

Nejrychlejší kolo: Leclerc.

Průběžné pořadí MS (po 20 z 24 závodů): 1. Verstappen 362, 2. Norris 315, 3. Leclerc 291, 4. Piastri (Austr./McLaren) 251, 5. Sainz 240, 6. Hamilton 189.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 566, 2. Ferrari 537, 3. Red Bull 512, 4. Mercedes 366, 5. Aston Martin 86, 6. Haas 46.