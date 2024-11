Drsná nehoda v Las Vegas. Colapinto nedal nájezd, zažil závažné přetížení

Do noci ve městě hříchu létaly jiskry, které odletovaly z mercedesu Franka Colapinta. Jezdec nezvládl nájezd do rychlé zatáčky, poté co zavadil levým předním kolem o bariéru, se pak s poškozeným vozem odrazil do druhé bariéry a několik set metrů se řítil rovinkou, než zastavil.

„Franco zažil přetížení víc než 50G, což si vyžádalo lékařské vyšetření. Dopad takového přetížení je významný a závažný,“ uvedl Williams s tím, že Colapinta čeká další vyšetření v neděli před závodem a teprve pak se rozhodne, jestli bude moct na start.

„Záleží jen na Frankově zdraví, jsme rádi, že jinak je OK,“ uvedl tým.

Kvalifikaci vyhrál jezdec jezdec Mercedesu George Russell, který v posledním kole předstihl Carlose Sainze na ferrari o 0,098 sekundy. Překvapením bylo třetí místo Pierra Gaslyho z týmu Alpine.

„Je to neuvěřitelný pocit být opět na pole position. Celý víkend jsme byli rychlí,“ líčil Russell.

Lídr šampionátu Max Verstappen z Red Bullu obsadil páté místo, těsně před svým soupeřem v boji o celkový triumf Lando Norrisem z McLarenu.

Verstappen může v nedělním závodě slavit svůj čtvrtý titul mistra světa v řadě. Zatím vede o šedesát bodů. Jistotu získá, když Norrise v Las Vegas jakkoli porazí.

Kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:32,312, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,098, 3. Gasly (Fr./Alpine) -0,352, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,471, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,485, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,696.