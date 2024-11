Do Verstappena se opřela britská média: Aby se stal legendou, musí...

Potvrdil, kdo je ve F1 králem této dekády. Max Verstappen si o víkendu v Las Vegas zajistil čtvrtý titul mistra světa v řadě. Počtem získaných pohárů se dotáhl na Sebastiana Vettela a Alaina Prosta, před sebou už má jen tři motorsportové velikány. Sedmkrát křepčili Michael Schumacher s Lewisem Hamiltonem, pětkrát se radoval Juan Manuel Fangio, jenž vítězil v době, kdy byla F1 v plenkách. Ne všichni ale současnou hvězdu Red Bullu velebí, zvlášť ve Velké Británii to Verstappen nemá jednoduché.

Krátce poté, co Max Verstappen dojel ve městě hazardu na pátém místě a definitivně tak dokráčel ke stanovenému cíli, britský tisk The Telegraph do titulku napsal: „Max Verstappen musí opustit Red Bull, aby se stal legendou formule 1.“

Autor textu Oliver Brown svou myšlenku ještě rozvinul. „Tým sponzorovaný energetickým nápojem nevyvolává stejné emoce jako Ferrari a Mercedes. Troufá si opustit pečlivě připravenou značku Red Bull kvůli nějakému skutečnému dědictví F1? Pokud doufá, že upevní svůj status legendy pro budoucí generace, musí odejít raději dříve než později,“ stálo v článku.

Jiná periodika ze Spojeného království byla k Verstappenovi přívětivější. Deník Daily Mail sice sedmadvacetiletého jezdce označil za „padoucha“, avšak následně své mínění upřesnil: „Verstappen je opak idiota. Je vysoce inteligentní. Součástí jeho pokročilého myšlenkového procesu je jasná hlava, která zahání veškeré pochybnosti o jeho profesním životě.“

Tahanice mezi Verstappenem a britskými médii začala po závodech v Austinu a Mexiku, kde se Nizozemec střetl s Landem Norrisem. Novináři a experti kroutili hlavou nad Verstappenovým agresivním stylem. Jednou vyvázl s penalizací Brit, o týden později staronový šampion. Boj o titul měl najednou o to větší grády. Jak na tratích, tak v médiích.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Verstappen si po nedávném vítězství v Brazílii do britských listů rýpnul: „Mám tady rychlou otázku. Vážím si toho, že jste přišli všichni, ale nevidím žádný britský tisk. Museli běžet na letiště nebo tak něco? Oni nevědí, kde je tisková konference? Víte, to je férová otázka.“

Olej do ohně tehdy ještě přilil Verstappenův otec Jos, který se vyjádřil pro Sky Germany. „Max všem ukázal, kdo je nejlepší. Věřím, že byl velmi motivovaný, určitě i díky novinářům z Anglie a negativním komentářům od jezdců,“ hájil syna.

Zatímco vztah superstar F1 s britskými novináři je velmi chladný, s největším konkurentem Norrisem pojí Verstappena přátelství. Pilot McLarenu ještě v noci po závodě ve Vegas přispěchal s gratulací.

„Maxovi blahopřeju. I když jsme věděli, že šampionát je téměř jistě uzavřený, stále jsme v sobě měli malinkou naději. On ale odjel neuvěřitelnou sezonu. Dominoval, když měl nejrychlejší auto. Když neměl, stále jsem ho měl v patách,“ uznal Norris v rozhovoru se Sky Sports F1. „Zkomplikoval mi život. Jsem si ale jistý, že občas jsme mu zavařili i my.“

Byť ani tentokrát McLaren na první titul od roku 2008 nedosáhl, britská stáj je blízko k triumfu v Poháru konstruktérů. Před závody v Kataru a Abú Zabí drží 24bodový náskok na Ferarri. Ze hry však není ani Red Bull, jehož úspěch se ale už pohybuje pouze v rovinách teorie hlavně kvůli špatné formě Sergia Péreze. Mexičan je v celkovém pořadí osmý, nasbíral jen 152 bodů.

„Pokud bychom smazali první závody sezony, než jsme dodali vylepšení v Miami, viděli jsme, že jsme měli trajektorii, která znamenala, že Lando mohl soupeřit s Maxem,“ prohlásil šéf McLarenu Andrea Stella.

„Toto je jeden z úspěchů, které musíme v McLarenu pozitivně uznat, zvlášť když se podíváme na to, kde jsme byli před pouhými osmnácti měsíci. Zároveň jsme se naučili závody vyhrávat jako tým,“ dodal.

