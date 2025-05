To jste mohli jít na čaj. Sarkastický Hamilton vyčinil inženýrům. Proč vybouchl?

Britský jezdec Lewis Hamilton neprožívá po přestupu do Ferrari příliš úspěšné období a v nedělní Velké ceně Miami, v níž dojel osmý, projevil ke svému týmu sarkasmus. Při prohazování pozic s týmovým kolegou Charlesem Leclercem, které podle něj přišlo později, než by mělo, poslal inženýry na čaj, později se jich také ptal, zda má před sebe pustit i Carlose Sainze z Williamsu. Po závodě novinářům řekl, že budou s týmem na strategii pracovat.

Nesrovnalosti ve Ferrari přišly ve 36. kole, kdy se Hamilton dotáhl na sedmého Leclerca a věřil, že by měl na měkčích pneumatikách větší šanci stíhat i šestého Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Vedení italského týmu ale prohození svých jezdců chvíli zvažovalo.

„Tohle není dobrá týmová práce. To je vše, co k tomu řeknu,“ řekl ve vysílačce Hamilton a stěžoval si, že si jízdou za monackým jezdcem ničí pneumatiky. „Takže chcete, abych tu (za Leclercem) seděl celý závod?“ dotazoval se také. Když o tři kola později ve Ferrari rozhodli o prohození, Hamilton to směrem k nim glosoval: „To už jste si mohli dát pauzu na čaj, když už v tom jste.“

Hamilton nakonec při stíhání Antonelliho neuspěl, na měkkých pneumatikách začal postupně ztrácet a čtyři kola před koncem se zařadil zpět za Leclerca. Když mu poté inženýr hlásil, že devátý Sainz je za ním jen o 1,4 sekundy, Brit sarkasticky odpověděl: „Chcete, abych ho taky pustil?“

Poté, co sedminásobný mistr světa osmou příčku i přes závěrečný tvrdý souboj se Sainzem udržel, před novináři už byl klidný. „Ztratil jsem za Charlesem spoustu času a říkal si: No tak prostě rozhodněte a neztrácejme čas. Někomu se tyhle komentáře nelíbí, ale pochopte, že to bylo frustrující. Lidé říkají i horší věci než já. Bylo to spíš sarkastické. Teď už frustrovaný nejsem. Budeme interně pracovat, diskutovat o tom a dál na to tlačit,“ podotkl Hamilton.

Emoce klidnil také šéf týmu Frédéric Vasseur. Hamiltonovi patří v průběžném pořadí šampionátu po šesti závodech sedmé místo, na vedoucího Oscara Piastriho z McLarenu ztrácí 90 bodů. Ferrari je v Poháru konstruktérů čtvrté.

„Lewis byl za Charlesem a měl měkčí směs, takže jsme ho nechali jet. Na konci jsme to zase prohodili zpět. Dali jsme Lewisovi šanci jít před Charlese, ale předjet Antonelliho bylo nemožné,“ doplnil Vasseur.

Velká cena Miami, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:28:51,587, 2. Norris (Brit./McLaren) -4,630, 3. Russell (Brit./Mercedes) -37,644, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -39,956, 5. Albon (Thaj./Williams) -48,067, 6. Antonelli (It./Mercedes) -55,502.

Nejrychlejší kolo: Norris.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 24 závodů): 1. Piastri 131, 2. Norris 115, 3. Verstappen 99, 4. Russell 93, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 53, 6. Antonelli 48.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 246, 2. Mercedes 141, 3. Red Bull 105, 4. Ferrari 94, 5. Williams 37, 6. Haas 20.