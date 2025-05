Hamilton v Imole poprvé zářil, rozpaky však zůstávají. S čím má Ferrari problém?

Zarytí fanoušci Ferrari jsou z úvodu sezony formule 1 zklamaní, rozhořčení, rozčarovaní. Ambiciózní stáj zůstává daleko za očekáváním. V Poháru konstruktérů, o který v minulém roce bojovala až do posledního závodu, je čtvrtá s propastnou ztrátou 165 bodů na první McLaren. Naděje na lepší zítřky se dostavily o víkendu v Imole, i tak je to však ze strany ikonického týmu zatím málo.

Vždyť třeba Charles Leclerc do sezony vstupoval jako jeden z užších favoritů na titul, velká očekávání směřovala i k legendárnímu Lewisi Hamiltonovi. Kde jinde by měl oslavit osmý triumf než právě v červené kombinéze, v níž se po přelomu milénia stal pětkrát v řadě šampionem jeho idol Michael Schumacher?

Úvodní závody však neznačily, že se Ferrari v zimě neposunulo. Právě naopak, o dva až tři kroky ustoupilo. Pouhých 114 bodů v Poháru konstruktérů po sedmi Grand Prix toto tvrzení podtrhuje. V celkovém pořadí F1 je Leclerc pátý, Hamilton šestý. Oba monoposty McLarenu, Verstappenův Red Bull i Russellův Mercedes jsou zkrátka lepší a výkonnější.

Zatím jen jednou se v této sezoně stalo, že by se některý z jezdců Ferrari dostal na bednu. Leclercovi se to povedlo v Saúdské Arábii, kde dojel třetí za Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem. K tomu přidal čtvrtá místa z Japonska a Bahrajnu, premiérovou „bramboru“ si naposledy v Imole odnesl také Hamilton.

V roce 2025 to bylo vůbec poprvé, co čtyřicetiletý Brit dojel do cíle před týmovým kolegou. Navíc jeho stíhací jízda byla jedním z hlavních momentů závodu. Podobný záchvěv už nutně potřeboval, neboť u nového zaměstnavatele působil až podrážděně. Nedávno svůj tým ve vysílačce zpražil, když otálel s pokynem. „Vezměte si čaj, než se rozhodnete,“ rýpl si do inženýrů.

Závod Umístění Charlese Leclerca Umístění Lewise Hamiltona Austrálie 8. 10. Čína nedojel nedojel Japonsko 4. 7. Bahrajn 4. 5. Saúdská Arábie 3. 7. Miami 7. 8. Imola 6. 4.

V neděli mu ale 242 tisíc diváků aplaudovalo, v barvách Ferrari vyjel poprvé „doma“. „Neuvěřitelný zážitek,“ liboval si. „Fotil jsem si tribuny, prostě všechno. Bylo naprosto neuvěřitelné vidět všude jen červenou. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem jako malý sledoval Michaela Schumachera v televizi, jak tady závodí s Ferrari. Cítil jsem to propojení.“

Poprvé v sezoně měl pádný důvod se usmívat, k ideálu má však stále daleko. V čem tkví dosavadní problém týmu? Jednoznačně ve slabších kvalifikacích. Ferrari v ní v Imole propadlo, červené vozy startovaly až z druhé desítky. Manko začaly stahovat v neděli.

„Problém byl v tom, že v sobotu jsme byli pomalí, a proto jsme startovali z jedenáctého a dvanáctého místa. Závod však proběhl dobře, jsme s ním spokojení. Měli jsme dobrou strategii, které jsme se drželi. Stejně tak nám vyšly zastávky v boxech,“ těšilo týmového šéfa Frédérica Vasseura v rozhovoru pro webové stránky formule 1.

„Ale určitě neříkám, že máme nejlepší auto. I když máme v závodech celkem dobrou formu, bezesporu nejsme rychlejší než McLaren. Jasné však je, že v posledních třech nebo čtyřech závodech jsme měli mnohem lepší tempo než v kvalifikaci. Je to pro nás trochu frustrující, ale musíme se na to maximálně zaměřit,“ líčil boss Ferrari.

Zlepšení je potřeba okamžitě. Už o víkendu je na programu Velká cena Monaka, která kvůli úzké městské trati nenabízí mnoho prostoru k předjíždění. Kvalifikace bude stěžejní a rozhodující.

„V sobotu musíme podat mnohem lepší výkon. Monako je trochu odlišné než ostatní okruhy, i co se týče práce s pneumatikami. Pokusíme se odvést mnohem lepší práci,“ doplnil Vasseur.