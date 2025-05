Piastri ovládl kvalifikaci v Imole, v první řadě ho doplní Verstappen. Těžká nehoda Cunody

K velkému zklamání domácích fanoušků v Imole nepostoupili do závěrečné části kvalifikace piloti Ferrari. Charles Leclerc skončil na 11. místě, sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton byl o příčku za ním. Neuspěl ani italský talent Kimi Antonelli, který s mercedesem obsadil 13. pozici.

První část kvalifikace byla zhruba na čtvrt hodiny přerušena po těžké havárii Japonce Jukiho Cunody. Verstappenův kolega z Red Bullu se na trati roztočil a vletěl do bariéry z pneumatik. Náraz ho vymrštil do vzduchu, kde se otočil a s monopostem nejprve dopadl na zem podvozkem vzhůru, než se převrátil zpět na kola. Z vozu se japonský jezdec dostal sám a zdálo se, že vyvázl bez zranění. V závěru první části kvalifikace skončil po tvrdém nárazu do bariéry i Franco Colapinto z Alpine.

Kvalifikace na Velkou cenu Emilie-Romagny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Imole:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:14,670, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,034, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,137, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,292, 5. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,761, 6. Sainz (Šp./Williams) 0,762.