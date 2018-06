Smůla pro Kornfeila, po penalizaci byl jedenáctý. Abraham zajel letošní maximum

Jakub Kornfeil dojel v motocyklové Velké ceně Katalánska šestý, kvůli časové penalizaci ale vybojoval body do mistrovství světa Moto3 jen za jedenácté místo. Z bodového zisku se teprve podruhé v sezoně radoval i Karel Abraham v MotoGP, který dojel třináctý a vylepšil si letošní maximum. Závod královské kubatury vyhrál stejně jako před dvěma týdny v Itálii Španěl Jorge Lorenzo.

Šestá příčka by pro Kornfeila znamenala vyrovnání letošního maxima, pořadím se ale propadl kvůli dodatečnému trestu 1,6 sekundy za zkrácení trati. Pětadvacetiletý jezdec se nicméně vrátil na bodované pozice po předchozím nepovedeném závodě v Mugellu a posunul se zpět do Top Ten i celkově, a to na devátou pozici.

Kornfeil se po startu z páté řady brzy probil až do popředí pole, ale pak se nevešel do šikany, následoval propad a po rozhodnutí komisařů i avizovaná penalizace. Bojoval pak ve druhé vlně se značnou ztrátou na jedenáctičlennou skupinu. Z ní ale postupně po pádech vypadlo šest soupeřů, a poté co byl Kornfeil z pronásledovatelů nejrychlejší, pouze trest jej připravil o páté umístění v desítce v sezoně.

"Mám pocit, že jdou všechny okolnosti proti nám. Celý závod se ženu jako blázen a nakonec o výsledku rozhodne penalizace, která je podle mě absolutně nesmyslná," zlobil se Kornfeil.

"Vyjel jsem dvakrát, ani jednou jsem nic nezískal. Poprvé jsem se vyhýbal kontaktu a podruhé jsem ztratil devět míst. Jak můžu být za něco takového ještě penalizován? S novými pravidly prostě nemůžu souhlasit. Jestli dojedu šestý nebo jedenáctý, to je prostě obrovský rozdíl," pokračoval.

"Každopádně mě tento víkend moc mrzí, protože jsme určitě měli dobrou rychlost a je škoda, že se to tak pokazilo. Motorka byla neuvěřitelná a doufám, že si všechno vynahradíme v Assenu," řekl Kornfeil.

První triumf po téměř dvou letech a třetí v kariéře vybojoval Ital Enea Bastianini. V čele šampionátu se díky druhému místu udržel Kornfeilův týmový kolega Marco Bezzecchi rovněž z Itálie.

Abrahamovi ke druhému bodovanému výsledku v sezoně po 15. místě v zahajovací GP Kataru také pomohly zejména výpadky soupeřů. Za ním byl klasifikován pouze jeden jezdec. Trojnásobný mistr světa MotoGP Lorenzo navázal na triumf z Mugella, kde oslavil první vítězství od přestupu k Ducati po sezoně 2016.

Vítěz kvalifikace s převahou vyhrál tentokrát před krajanem a úřadujícím šampionem Marcem Márquezem a italskou hvězdou Valentinem Rossim. Po 67. vítězství v kariéře se posunul v celkovém pořadí z desátého místa na sedmé, vedení udržel Márquez před Rossim.

V Moto2 kraloval Quartararo

Závod Moto2 vyhrál Francouz Fabio Quartararo a oslavil premiérový triumf v kariéře. V čele pořadí MS se udržel Ital Francesco Bagnaia o bod před Miguelem Oliveirou z Portugalska, který byl v Grand Prix druhý.

Před závodním programem uctili účastníci sedmého dílu MS v paddocku barcelonského okruhu Catalunya minutou ticha památku čtrnáctiletého Andrease Péreze, který v pondělí zemřel na následky pádu na zdejší trati v závodě juniorského světového šampionátu. Někteří jezdci pak také po dojezdu divákům připomněli jeho startovní číslo 77.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3:

1. Bastianini (It./Honda) 38:36,883,

2. Bezzecchi (It./KTM) -0,167,

3. Rodrigo (Arg./KTM) -0,170,

4. McPhee (Brit./KTM) -0,257,

5. Suzuki -0,639,

6. Toba (oba Jap./Honda) -6,801, ...11. Kornfeil (ČR/KTM) -7,638.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 19 závodů):

1. Bezzecchi 103,

2. Di Giannantonio (It./Honda) 84,

3. Martín (Šp./Honda) 80,

4. Bastianini 68,

5. Canet (Šp./Honda) 61,

6. Rodrigo 57, ...9. Kornfeil 41.

Moto2:

1. Quartararo (Fr./Speed Up) 38:22,059,

2. Oliveira (Portug./KTM) -2,492,

3. Á. Márquez (Šp./Kalex) -3,485,

4. Schrotter (Něm./Kalex) -4,398,

5. Vierge (Šp./Kalex) -4,687,

6. Binder (JAR/KTM) -7,637.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 19 závodů):

1. Bagnaia (It./Kalex) 119,

2. Oliveira 118,

3. Á. Márquez 94,

4. Baldassarri (It./Kalex) 93,

5. Vierge 70,

6. Mir (Šp./Kalex) 64.14:00

MotoGP.

1. Lorenzo (Šp./Ducati) 40:13,566,

2. M. Márquez (Šp./Honda) -4,479,

3. Rossi (It./Yamaha) -6,098,

4. Crutchlow (Brit./Honda) -9,805,

5. Pedrosa (Šp./Honda) -10,640,

6. M. Viňales (Šp./Yamaha) -10,798, ...13. Abraham (ČR/Ducati) -1:21,526.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 19 závodů):

1. M. Márquez 115,

2. Rossi 88,

3. M. Viňales 77,

4. Zarco (Fr./Yamaha) 73,

5. Petrucci (It./Ducati) 71,

6. Crutchlow 69, ...23. Abraham 4.