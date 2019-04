Stát poskytne na pořádání motocyklové GP v Brně 65 milionů korun | iSport.cz

"Jakmile to vláda schválí, může Jihomoravský kraj o dotaci požádat a bude mu přeposlána. Protože pořadatelé jsou vázáni podmínkami promotéra. Vůči společnosti Dorna musí závazky potvrdit do konce května. Takže je to v časovém souladu," řekla Dostálová.

Pokud jde o další ročníky, podle ministryně je potřebné otevřít debatu o určitém zapojení podnikatelského sektoru. "Na jedné straně se určitě budeme bavit o podpoře státu, protože je to pro Českou republiku prestiž. Ale podnikatelský sektor má z akce obrovský profit. A určitě by stálo za to otevřít debatu tak, jak je to v jiných zemích, kde se podnikatelé významnou měrou podílejí na tom, aby se tam ty závody mohly jet," doplnila Dostálová.

Radní Brna dnes schválili přidělení deseti milionů jako klasické každoroční podpory, ale zároveň i vyčlenění pětimilionové rezervy. Pokud to schválí příští týden zastupitelé, zvýší se tedy podpora ze strany Brna z každoročních deseti na 15 milionů. Krajští zastupitelé letos také zvýšili podporu z 20 na 25 milionů.

Město a kraj založily spolek, který má s promotérskou společností Dorna domluvené pořádání pěti ročníků mistrovství světa silničních motocyklů. Letos se pojede počtvrté. V minulosti na závody dávalo peníze ministerstvo školství. Poskytlo i 70 milionů, loni však oproti očekávání podporu snížilo na 39 milionů, čímž organizátorům vznikly finanční problémy.

Loňský ročník vzhledem k nižší podpoře ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) skončil ve ztrátě 31 milionů korun. Náklady akce byly kolem 170 milionů. Ze vstupného se vybralo 70 milionů, 20 milionů dal kraj, deset milionů město a 39 ministerstvo školství, přestože ho spolek žádal o 100 milionů.

Kraj následně poskytl na ztrátu přes devět milionů a Brno skoro pět milionů korun. Zbylých asi 17 milionů ještě spolek žádá po MŠMT, které už ale nechce žádné peníze dát.