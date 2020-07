Salač má velké cíle: Útok na bednu platí! Jediný Čech? Spíš motivace | iSport.cz

Koronavirová pauza z něj udělala tygra v kleci. Sršel chutí předvést, co v něm je, ale místo toho jen čekal. Duben, květen, červen… teď se však brány opět otevírají. „A já jsem hladovější než dřív,“ hlásí motocyklový jezdec Filip Salač, jenž už od neděle vyrazí opět do boje v MS – v kubatuře Moto3. Bude zde jediným Čechem. Načež s jistou smlouvou na další rok sní i o stupních vítězů.

Je závodníkem do morku kosti. Miluje vřavy v zatáčkách, bitvy s nejlepšími a v jediném dosud letos odjetém podniku v Kataru byl hned osmý. Není divu, že když sezonu přerušila koronavirová pandemie, bral to Filip Salač těžce. „Mě i další kluky to dost omezilo. Už se těším na restart,“ hlásí 18letý dravec. Ten ho čeká v neděli ve španělském Jerezu.

Před koronavirovou pauzou jste prohlásil, že byste chtěl letos v kubatuře Moto3 útočit na bednu. Platí to i nyní?

„Ano, i když je teď situace blbá. Uvidíme, jak vše bude, protože jsme byli čtyři nebo pět měsíců bez motorek a závodů. Všichni přijdou o trochu rychlosti, neboť trénovat sám je něco jiného než jezdit pravidelně spolu v tom kalupu. Uvidíme, jak se bude dařit, ale můj cíl je určitě dojet na pódiu.“

Co vše jste dělal, abyste se udržel při individuální přípravě v co nejlepší formě?

„Snažil jsem se hodně fyzicky trénovat – a to jak doma, tak venku. Hodně jsem jezdil na kole a také trénoval na motorce. Kolik kilometrů jsem ale objel, to nevím. Jezdil jsem například i trial.“

A dá se říct, co jste během pauzy na sobě vylepšil a kde jste se posunul vpřed?

„To se teprve uvidí. Zatím jediné, v čem mě to možná posunulo, je motivace. Teď po pauze se na závody těším ještě víc. Jsem zkrátka hladový.“

Musel jste si na vakuum bez závodů hodně zvykat?

„Ano, nebylo to příjemné. Na druhou stranu jsem měl zase čas na věci, které jsem dříve nestíhal. Zvládl jsem být třeba na chvíli s kamarády, odpočinul si. A taky jsem též absolvoval operaci, kdy mi vyndali šrouby ze stehenní kosti, kterou jsem si před časem zlomil. Tohle bych určitě během běžné sezony nestihl, takže jsem rád, že to teď klaplo. Díky tomu byl čas se zotavit.“

Jak probíhala vaše rekonvalescence?

„Chodil jsem do Centra pohybové medicíny pana profesora Koláře. Ten mi při zotavování hodně pomohl a dal mě do kupy. Měl jsem od všeho asi čtyřtýdenní pauzu, ale když mi pak řekl, že už můžu zase začít normálně jezdit, hned jsem se k tomu vrátil.“

V tuto chvíli vás už nic nelimituje?

„Na motorce ne, ale uvidíme, co to udělá, když spadnu. Jestli to bude držet, nebo ne… Na druhou stranu to tam ale i tak pošlu, protože nad tímhle není čas během závodu přemýšlet.“

Jak to v padoku motocyklového MS vypadá s opatřeními proti koronaviru? Ve formuli 1 se třeba všichni testují každých pět dní a nesmí navazovat kontakt s místními obyvateli.

„I my jsme museli mít testy na koronavirus. Pět dní před odletem jsme absolvovali výtěr či odběr krve a máme v telefonu aplikaci, která nám potvrdila negativní výsledky. Do toho máme také QR kód, který musíme skenovat pokaždé, když odcházíme z areálu. Já však naštěstí spím v týmovém kamionu, takže tohle nemusím řešit.“

Co dalšího pak musíte dodržovat?

„Musíme rovněž nosit roušky, a to ať jsme vevnitř nebo venku. A také platí opatření, kolik metrů musíme být od sebe, na každém rohu jsou tyčky s dezinfekcí a tak.“

Bude to zvláštní být po odchodu Jakuba Kornfeila do MotoE jediným Čechem v Moto3?

„Ano, je to divné. Vím, že všichni Češi teď mohou koukat na mě, ale neberu to jako tlak, spíš jako větší motivaci.“

Může vám přesto pomoci, že jste ještě před restartem podepsal s týmem Snipers smlouvu i na příští rok?

„Určitě jsem za tu příležitost rád a těší mě, že mi tým věří. Vím, že se hodně tlačilo, aby se vše podepsalo, protože mě ve Snipers dál chtěli. A pro mě je dobře, že už teď mohu jezdit s čistou hlavou a nemusím přemýšlet nad tím, že bych neměl na příští rok jisté angažmá.“

Nicméně, jak jednání vlastně probíhala? De facto jste doposud odjel jen jeden závod…

„Těžko říct. Co vím, tým psal a dával najevo, že chce se mnou spolupracovat dál. A už předtím mi při podpisu první smlouvy říkali, že to nechtějí jen na jeden rok. Tímhle to jen potvrdili.“

V letošní zkrácené sezoně vás čeká ještě 13 podniků, z toho by jich ale hned sedm mělo být ve Španělsku. Co na kalendář říkáte?

„Určitě to pro mě není dobré, naopak je to výhoda pro Španěly. Osobně mě mrzí, že se zrušily okruhy, na které jsem se těšil, jako například Sachsenring nebo Amerika. Španělské tratě popravdě moc nemusím, takže je to pro mě spíše slabina. Uvidíme, jak se na Hondě vrátím.“

Dá se říct, čím vám španělské tratě nesedí? Profilem?

„To ani ne. Je to spíše specifické tím, že je Španělé mají najeté, zatímco my tam jezdíme jednou do roka. Znají zkrátka ty okruhy lépe než my a to je jejich výhoda.“

Vaší výhodou by naopak mohlo být, až se na začátku srpna pojede v Brně. Jste rád, že se GP České republiky v kalendáři udržela? I když bez diváků?

„No, jelikož je to bez fanoušků, tak se na to úplně moc netěším. Brno mám jako trať rád, ale bez diváků to bude divné.“

Bude právě ale domácí závod vaší velkou příležitostí, jak zaútočit?

„Těžko říct, ani já to tam moc najeté nemám, je složité tam trénovat. Tím, že je to doma, je to vždy o větší motivaci, ale nyní bez diváků to bude jiné. Snad to alespoň dopadne tak, že se před diváky pojede příští rok.“

Když tak všechno shrnete: s jakým konečným výsledkem byste byl na konci sezony spokojen?

„Celkově bych se chtěl umístit do desítky nebo do osmičky. Ale uvidíme, jak bude sezona probíhat.“