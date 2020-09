Hromadná pranice o trůn v MotoGP: nebývalé drama, kdo má šanci na titul?

Král vyklidil trůn. A boj o nástupnictví se zvrhl v hromadnou pranici. „Nejvyrovnanější sezona posledních let? Rozhodně,“ zní na adresu letošního ročníku MotoGP. Po půlce sezony je při absenci Marka Márqueze namočeno do bitvy o titul přes 10 borců. Sedm závodů vyhrálo šest různých jezdců. A první čtyři dravce v čele MS dělí jen čtyři body! Kdo z nich nakonec uspěje?

V MotoGP jezdí už šestou sezonu, tahle ale teprve začíná stát za to. O titul v Moto3 v roce 2014 přišel Jack Miller jen o dva body za Alexem Márquezem a vždy ho doprovázela pověst svéhlavého paličáka. Jenže už teď má na kontě dvě pódia a i navzdory dvěma odstoupením (o víkendu to bylo kvůli technickým potížím) se drží se satelitní ducati na dostřel. „V dalším závodě se vrátím silnější. Ještě uvidíte,“ vzkázal.

Vloni byl dvanáctý, teď je ale jen čtyři body od absolutního čela a s úžasnou bilancí tří pódií z posledních čtyř závodů. Určitě by byl i první, kdyby nemusel z GP Španělska a GP České republiky po nehodách odstoupit. Stejně jako pětinásobný mistr Jorge Lorenzo pochází z Mallorky, a jelikož jeho otec má obchod se skateboardovými věcmi, i on umí na prkně řadu triků.

3. Maverick Viňales - 83 bodů

Věk: 25 let

Národnost: Španělsko

Tým: Monster Yamaha

Počet letošních výher/pódií: 1/3

Raketa Maverick. Američané s ní ničili pozemní cíle během války v Perském zálivu, on zase (a že je také milovník létání) s tímto jménem útočí na první titul v MotoGP. Podle nezaujatých expertů je to právě on, kdo by měl mít nejlepší schopnosti na to uspět. „Přesně tohle jsem potřeboval,“ hlásil po výhře v poslední GP Emilia Romagna.

A že toho už zažil dost. V prvním závodě v Rakousku ho málem trefila (stejně jako Valentina Rossiho) letící motorka a v tom druhém zase musel pro selhání brzd duchapřítomně seskočit ze své yamahy v rychlosti 227 km/h. Ta následně vzplála.