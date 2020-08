Šílená nehoda: Rossi přežil horror! Motorky mu svištěly kolem hlavy | iSport.cz

16. srpna 2020 – den, kdy se Valentino Rossi podruhé narodil. Rval se o body v GP Rakouska, vjel do jedné ze zatáček… když v tu chvíli mu kolem hlavy prolétly cizí motorky! „Motocyklový svatý odvedl skvělou práci,“ řekl jen italský šampion, když v nedělním závodu zázračně přežil důsledky nehody Franka Morbidelliho s Johannem Zarcem. A drsný den ve Spielbergu podtrhla i další havárie z Moto2.

Na rakouský Red Bull Ring pralo v neděli slunce. Jim však po zádech běhal mráz. Už takhle by klidně příběhem dne mohlo být, že bitvu v MotoGP vyhrál Andrea Dovizioso, jen den poté, co oznámil, že po sezoně končí v Ducati. Nebo že lídr MS Fabio Quartararo ošklivě zaváhal a jeho náskok v čele MS se ztenčil na 11 bodů.

Jenže když se v neděli většina jezdců sešla v boxech, určitě řešili zcela jiné téma. Ono deváté kolo. Onu třetí zatáčku. Onu šťastnou shodu okolností, že vše dopadlo ještě dobře. Co se stalo?

Bitva byla v plném proudu, když se do svého mini souboje pustili Franco Morbidelli s Johannem Zarcem. Narazili do sebe. Vyletěli mimo trať. Jenže jejich motocykly, které měly krátce před tím na tachometru přes 300 km/h pokračovaly dál. A vymrštily se do další zatáčky, jíž zrovna projížděli nic netušící Maverick Viňales a Valentino Rossi.

Viňales měl štěstí, že z těch míst těsně odjel. Rossi zase, že do nich těsně nedojel. Jak jedna, tak druhá, mu prosvištěly pár centimetrů kolem hlavy! A on sám se jen zděšeně otáčel. „Zprvu jsem si myslel, že to byla helikoptéra. Občas se to stává, že nad vámi při průletu vrhá stín. Jenže místo toho šlo o dvě kulky,“ soukal ze sebe pro Sky Sports.

Okamžitě zavlály červené vlajky symbolizující přerušení závodu. Už podruhé v daný den, neboť o pár desítek minut ošklivě havaroval v závodě Moto2 Hafizh Syahrin, který najel v plné rychlosti do ležící motorky Eney Bastianiniho, rozstřelil ji na kusy a sám letěl desítky metrů na asfalt. Skončil v nemocnici s pohmožděnou pánví, ale naštěstí živý.

To samé se nakonec týkalo i Morbidelliho… a Rossiho s Viňalesem. Jaké štěstí!

„Tohle jsme snad nikdy neviděli,“ přiznali na Twitteru zástupci MotoGP, léčící se šampion Marc Márquez poslal z domova emotikony se sepjatýma rukama a Dani Pedrosa se nechal slyšet: „Zarco je zase u dalšího kontroverzních momentů. Maverick a Vale se podruhé narodili.“

Rossi navíc pikantně půl roku poté (16. srpna), co slavil 41. narozeniny (16. února). A když se pak vrátil do boxů, jen rozhodil třesoucíma se rukama, zakroutil hlavou, a při zhlédnutí videa z kritické chvíle jen zabořil hlavu do dlaní a vydýchával se.

„Byl jsem fakt otřesený. Motocyklový svatý odvedl opravdu výbornou práci, protože toto bylo dost nebezpečné,“ uvedl. Jenže po chvíli dal najevo i svou zlobu. A jeho terčem se stal právě Zarco.

Závod třídy MOTOGP v Rakousku byl po srážce Franca Morbidelliho s Johannem Zarcem ve více než třísetkilometrové rychlosti přerušen a zkrácen na 20 kol.







„Je v pořádku být agresivní, ale nesmíte ztratit úctu k soupeřům. Děláme nebezpečný sport a tohle musíte mít na paměti. Zarco v těchto věcech není ničím novým a je mi jasné, co se stalo: Předjel Morbidelliho a nechtěl, aby ho naopak on před zatáčkou předjel, takže před ním zabrzdil. Jenže v MotoGP při rychlosti 300 km za hodinu, s tím Morbidelli nemohl nic udělat. Závodní komise by to tedy měla řešit a něco vážného se Zarcem udělat, protože i v posledním závodě v Brně vyřadil Pola Espargara a tam se tomu také dalo vyhnout. Musíme prostě pochopit, že naše motorky jsou v těchto rychlostech jako střely,“ uvedl Rossi.

Sám Zarco, jenž paradoxně do zázemí dojel právě na Rossiho skútru, se následně novinářům vyhnul a odpoledne vyslal skrz svůj Instagram stanovisko, v němž přiznal, že se s Morbidellim vzájemně omluvili. A že šlo z jeho strany spíše o závodní incident. „Ta nehoda nás ale hrozně vyděsila. Bylo obrovské štěstí, že naše motorky nikoho netrefily,“ vyprávěl.

To ale Rossi nebral. „Největší nebezpečí v životě? Možná,“ nechal se slyšet… a o to obdivuhodněji se po odklízení trosek ještě vrátil na restart závodu, který pak dokončil na pátém místě. „Tohle bylo hodně těžké, ale co se dalo dělat,“ pokrčil rameny. Jeho 38 bodů mu zatím stačí na páté místo průběžného pořadí MS a na lídra Quartarara ztrácí 32 bodů. V neděli ale mohl ztratit mnohem víc…