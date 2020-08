Hvězda předešla tragédii. Seskok z nebrzdící motorky v 227 km/h

Další děsivý moment přinesly závody MotoGP na Red Bull Ringu. Před týdnem na tomto okruhu ve Velké ceně Rakouska stáli všichni svatí nad Valentinem Rossim, kolem kterého prosvištěly motocykly Franka Morbidelliho a Johanna Zarca po jejich kolizi. Italský velikán se v tu chvíli doslova podruhé narodil.

Nedělní závod, tentokrát nazvaný Velká cena Štýrska, musel být dokonce přerušen po nehodě Mavericka Viňalese, který byl v daný moment na 13. místě. Jeho stroji vypověděly službu v 17. kole brzdy a malér byl na světě. Nebýt jezdcovy duchapřítomnosti, mohlo vše dopadnout tragicky.

Viňales na konci cílové rovinky, před první ostrou zatáčkou, v rychlosti 227 km/h seskočil ze sedla. Riskantním, ale v daný moment maximálně správným řešením, předešel zraněním, možná si i zachránil život. Nekontrolovatelná motorka sice následně mírně rychlost ztratila, přesto v 180 km/h vlétla do bariéry a začala hořet.

