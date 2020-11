Zázračný Mir, Márquezův pád i smůla pro Rossiho. To byla sezona MotoGP

Nejzajímavější za poslední roky. Absence krále Marka Márqueze, který se zranil hned v prvním závodě sezony, udělala z letošní sezony MotoGP pořádnou bitvu, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat. Zářil v ní nečekaný šampion Joan Mir, favorité pohořeli a bohužel se v nižší kategorii Moto3 nedařilo ani Filipu Salačovi. Na co se bude z této sezony vzpomínat?

Před sezonou na něj byl kurz 1:125. Do té doby neměl na svém kontě v MotoGP ani jedno umístění v top 5. Přesto se novým králem mezi všemi hvězdami stal – ne tak známý Joan Mir! Syn majitele skateboardového obchodu (sám na prkně umí též řadu triků) se na Mallorce zprvu učil ve škole otce Jorgeho Lorenza. Nyní ale pomohl tovární Suzuki získat první titul od roku 2000, kdy naposledy královské kubatuře vládl Kenny Roberts jr. Byla to sezona jak MirACLE (zázrak).

Vrátí se do Grand Prix Česka? Tak v Rakousku? Či snad San Marinu? Ne, nakonec byl mimo celý rok. Úřadující mistr Marc Márquez přišel o šanci bojovat o svůj devátý mistrovský titul už v úvodní GP Španělska, kdy po ošklivém pádu utržil zranění ruky, absolvoval řadu operací a rozhodl se vše doléčit a připravit se až na další sezonu. Jeho bratr Álex se v tovární Hondě vytáhl jen na dvě stupně vítězů a skončil v MS čtrnáctý. Otázka tak zní: Nebude mít španělský fenomén dál trvalé následky?

Byla to zvláštní situace. Jel o titul mistra světa, přesto už v půlce sezony věděl, že do dalšího roku dostal od Ducati padáka. Když se k tomu přidala ještě prohraná sázka, vozil pak Andrea Dovizioso na své kombinéze vtipný nápis: Unemployed – nezaměstnaný. „Přál bych mu, aby vyhrál a ukázal Ducati, že se v něm zmýlila,“ přál si i Karel Abraham. Jenže bohužel. Trojnásobný vicemistr světa nakonec skončil až čtvrtý a na novém angažmá se s nikým nedohodl. Příští rok tak bude bez něj.

Nástup druhé vlny

Nejen Joan Mir… na druhém místě v MS dojel Franco Morbidelli, třetí byl Álex Rins, pátý skončil Pol Espargaró a do boje o titul se dlouho cpal (nakonec osmý Fabio Quartararo). Z letošních 14 závodů vzešlo osm různých vítězů a šlo o nejvyrovnanější MS za poslední roky. Česko poznalo při vítězství potenciál Brada Bindera a KTM, dva závody vyhrál Portugalec Miguel Oliveira, nejlepším jezdcem Hondy byl netovární jezdec Takaaki Nakagami. Do budoucna se není o co bát.