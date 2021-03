Viňales ovládl Velkou cenu Kataru MotoGP. Salač v Moto3 třináctý

Prvním vítězem v sezoně se v Moto3 stal Španěl Jaume Masiá. Pro čtvrtý triumf v kariéře si dojel před týmovým kolegou ze stáje Red Bull KTM Ajo, šestnáctiletým nováčkem MS a krajanem Pedrem Acostou. Třetí skončil vítěz kvalifikace Darryn Binder z JAR.

Salač po 23. místě v kvalifikaci startoval až z osmé řady, ale záhy se probojoval vpřed a pohyboval se v početné vedoucí skupině. Viditelně ztrácel na rovinkách, přesto se v jednu chvíli ocitl až na pátém místě a útočil na životní výsledek. Tím je právě páté místo z předloňské Velké ceny Valencie. Čelní skupina se roztrhala prakticky až v posledním z 18 kol a Salač ještě v závěru držel desáté místo, než o něj v posledních desítkách metrů přišel.

"Ztrácel jsem trochu na rovinkách, každopádně doháněl jsem to v zatáčkách. Myslím si, že mi tento závod hodně dal. Rychlost jsem měl, mohl jsem jezdce předjíždět i venkem, což se často nestává. Musíme zapracovat na výkonu motorky," konstatoval Salač. Závod byl z jeho pohledu hodně kontaktní. "Předjížděli jsme se tak, že jsme do sebe pořád naráželi. Měl jsem ale pouze jednu krizovku, po které jsem málem spadl, ale jinak to bylo super. Dal jsem do toho všechno, nemohu být naštvaný na sebe, protože fakt jsem tlačil, jak to šlo," pochvaloval si jediný český účastník MS.

Exmistr světa Moto3 Viňales na yamaze vybojoval deváté vítězství v MotoGP s více než sekundovým náskokem před triem pronásledovatelů, o jejichž pořadí se rozhodlo až za poslední zatáčkou. Do ní vjel na prvním místě úřadující šampion Joan Mir, ale přes pilota suzuki se v cílové rovince přehnali jezdci Ducati Johann Zarco z Francie a italský vítěz kvalifikace Francesco Bagnaia.

Moto2 vyhrál Brit Sam Lowes, který navázal na kvalifikační triumf. Třetí muž loňského konečného pořadí vybojoval sedmé vítězství v kariéře.

V Kataru jezdci zůstanou do příštího týdne, kdy je na stejné trati na programu Velká cena Dauhá.

Velká cena Kataru, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů v Losailu:

Moto3: 1. Masiá 38:29,620, 2. Acosta (oba Šp./KTM) -0,042, 3. D. Binder (JAR/Honda) -0,094, 4. García (Šp./Gas Gas) -0,435, 5. Rodrigo (Arg./Honda) -0,880, 6. Antonelli (It./KTM) -0,899, ...13. Salač (ČR/Honda) -2,345.

Moto2: 1. Lowes (Brit./Kalex) 40:03,123, 2. Gardner (Austr./Kalex) -2,260, 3. Di Giannantonio -5,228, 4. Bezzecchi (oba It./Kalex) -5,241, 5. Fernández (Šp./Kalex) -6,145, 6. Roberts (USA) -6,786.

MotoGP: 1 . M. Viňales (Šp./Yamaha) 42:28,663, 2. Zarco (Fr./Ducati) -1,092, 3. Bagnaia (It./Ducati) -1,129, 4. Mir (Šp./Suzuki) -1,222, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) -3,030, 6. Rins (Šp./Suzuki) -3,357.