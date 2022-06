Salač se smál, jak mu to dobře jede. Pak přišel pád, už potřetí v sezoně

Salač odstartoval ze třináctého místa a na stejné pozici se pohyboval i ve chvíli, kdy po podklouznutí ve třinácté zatáčce upadl. Dvacetiletý nováček potřetí v sezoně nedojel a bodově naprázdno vyšel podruhé z posledních šesti závodů.

Českého jezdce mrzelo, že ho pád připravil o šanci na dobrý výsledek. „Smál jsem se spokojeně do helmy, protože jsem si říkal, že konečně motorka je super a mohl by to být dobrý závod,“ uvedl v tiskové zprávě.

„No a v předposlední zatáčce, kde se nebrzdí, tak když jsem sáhnul po plynu, ujelo mi přední kolo. Snažil jsem se to ustát, ale pak se mi přetočilo i zadní kolo a to už se ustát nedalo. Moc mě to mrzí, motorka měla rozhodně na top ten,“ dodal.

Vietti vyhrál před dvojicí Španělů Arón Canet, Augusto Fernández a připsal si třetí vítězství v sezoně. V průběžném pořadí se osamostatnil na první příčce a vede s náskokem 16 bodů před Aiem Ogurou z Japonska, který dnes dojel sedmý.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3:

1. Guevara (Šp./GasGas) 38:22,351, 2. Muňoz (Šp./KTM) -1,975, 3. Suzuki (Jap./Honda) -1,985, 4. Garíca (Šp./GasGas) -2,036, 5. Öncü (Tur./KTM) -2,752, 6. Tatay (Šp./CFMoto) -3,134.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. García 150 b., 2. Guevara 134, 3. Masiá (Šp./KTM) 103, 4. Foggia (It./Honda) 95, 5. Öncü 82, 6. Sasaki (Jap./Husqvarna) 75.

Moto2:

1. Vietti (It./Kalex) 38:42,958, 2. Canet -0,081, 3. A. Fernández (oba Šp./Kalex) -0,522, 4. Dixon (Brit./Kalex) -0,646, 5. Schrotter (Něm./Kalex) -1,470, 6. Acosta (Šp./Kalex) -6,298, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Vietti 133, 2. Ogura (Jap./Kalex) 117, 3. Canet 109, 4. A. Fernández 96, 5. Arbolino (It./Kalex) 89, 6. Roberts (USA/Kalex) 86, ...23. Salač 125.