Pérez prodloužil smlouvu s Red Bullem. Asi jsem podepsal moc brzy, smál se

Parťákem Maxe Verstappena zůstane minimálně další dvě sezony Sergio Pérez. Red Bull potvrdil, že s novopečným vítězem monacké GP podepsal nový dvouletý kontrakt. „Byla to jasná volba. Rozdíl mezi ním a Maxem je navíc čím dál menší," chválí jezdce stájový šéf Christian Horner.

V neděli na slavnostním ceremoniálu v Monaku Sergio Pérez domnívající se, že jej nikdo neslyší, špitnul pobaveně týmovému šéfovi Christianu Hornerovi: „Asi jsem to podepsal moc brzy." Mexický jezdec tím chtěl říct, že pokud by s podpisem smlouvy počkal do Velké ceny Monaka, mohl si po triumfu říct o vyšší kontrakt.

Nyní podpis nové smlouvy s mexickým závodníkem oficiálně potvrdila i rakouská stáj. Sergio Pérez zůstane u týmu až do roku 2024. Díky skvělým výsledkům podtrženým víkendovým triumfen na Velké ceně Monaka si navíc vysloužil hned dvouleté prodloužení, namísto dalšího jendoletého kontraktu.

„Checo má rychlost a zkušenosti, takže prodloužení pro nás byla jasná volba. Navíc rozdíl mezi ním a Maxem je čím dál menší," uvedl šéf stáje Christian Horner. „Znovu dokázal, že je nejen skvělým týmovým hráčem, ale stal se z něj jezdec s velkou sílou, se kterým je třeba počítat na čele startovního roštu," dodal.

Dvaatřicetiletý Pérez přišel do Red Bullu před loňskou sezonou a očekávání týmu zatím plní na jedničku. V závodech odráží útoky na Maxe Verstappena (díky čemuž si mezi fanoušky vysloužil přezdívku mexický ministr obrany) a současně sbírá body do poháru konstruktérů. I díky jeho práci je stáj z Milton Keynes aktuálně na prvním místě a před druhým Ferrari vede o 36 bodů.

Bývalý jezdec stájí Sauber, Force India a McLaren má na kontě tři vítězství a 19 pódiových umístění. V současné době je nejlepším mexickým jezdcem historie a také jediným krajanem, který vyhrál Velkou cenu Monaka.