Češka mezi TOP pilotkami formulí: konec kvůli penězům, návrat a průlom

Stejně jako většina ze současných hvězd formule 1, včetně Maxe Verstappena či Charlese Leclerca, začínala kariéru u motokár neboli kartingu. „Bylo mi asi šest. Tenkrát jsem se k tomu dostala přes rodinné kamarády,“ vypráví česká závodnice Tereza Bábíčková. „Naši do toho šli s tím, že až si jednou udělám řidičák, nebudu se třeba tak bát.“

Že jednoho dne bude startovat po boku nejlepších pilotek současnosti, tehdy ale rodiče ani ve snu nenapadlo. Spíše než na okruhu viděli sportovní budoucnost dcery v gymnastice. „To bylo číslo jedna. Trénovala jsem šestkrát týdně a z toho dvakrát týdně dvoufázově. Na motokáry jsme naproti tomu jezdili jen v neděli, když byl náhodou zrovna čas,“ vzpomíná Bábíčková.

Postupem času se z kartingu stala rodinná vášeň. Kromě Terezy začali jezdit i tři mladší sourozenci a do toho přišly i první závody. Jenže kombinovat dva sporty na vyšší úrovni nebylo z časových důvodů jednoduché. „Do mých dvanácti jsme to zkoušeli nějak balancovat, ale nakonec to přeci jen vyhrály motokáry,“ usmívá se sympatická blondýnka.

První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat, a to i přesto, že začátky v ryze chlapeckém sportu nebyly zrovna jednoduché. „Občas se mi stávalo, že do mě kluci víc naráželi, protože těžce nesli, že je poráží holka. Myslím, že my holky musíme dřít ještě o trošku víc, abychom si na trati vybudovaly respekt,“ míní mladá závodnice.

Slibně našlápnutou kariéru ovšem v roce 2017 musela z finančních důvodů přerušit. Dotovat kartingové závodění čtyř dětí pro rodiče znamenalo nemalé náklady. Jen hodnota závodní motokáry se pohybuje okolo 50 tisíc korun. Do toho je potřeba počítat s dalším vybavením a především dlouhými cestami.

„Taťka pracuje v lesnictví. V té době šly dolů ceny dřeva, což spoustu firem poznamenalo. Proto jsme se s rodiči rozhodli, že já i sourozenci skončíme a až to bude možné, zase začneme. A někdy v létě 2018 jsme skutečně znovu začali,“ vysvětluje česká pilotka. „Pokud se chcete někam dostat, potřebujete jezdit na mezinárodní závody, které se konají po celé Evropě. To z kartingu dělá opravdu finančně náročný sport.“

Restartovat kariéru se jí po pauze povedlo na jedničku. Navázala na předchozí úspěchy a stala se jednou z nejúspěšnějších dívek mezinárodních motokárových závodů. Začátkem letošní roku si talentované jezdkyně navíc všimli i organizátoři prestižního seriálu W Series – formulového šampionátu určeného výhradně ženám, který je součástí některých Velkých cen formule 1. Pořadatelé mladou Češku pozvali na předsezonní testování, kde si chtěli ověřit její jezdecké dovednosti.

„Funguje to trochu jinak, než to lidé znají z F1. Ženského šampionátu se účastní zpravidla 20 dívek. Deset míst je určeno pro nejlepší pilotky předešlé sezony, o zbytek se bojuje v předsezonních testech,“ vysvětluje Bábíčková.

Další změnou oproti F1 je skutečnost, že všechny závodnice mají naprosto stejný monopost. O tom, kdo bude stát na stupních vítězů, tak nerozhoduje technika, nýbrž jezdecké dovednosti. „Rozdíl je i v tom, že si jezdkyně nemohou vybrat, do jakého týmu chtějí. Do stájí je rozřazují organizátoři, podle toho, kdo by se kam mohl hodit. Roli hraje týmová kolegyně ale třeba i marketing,“ jmenuje další z odlišností ženského šampionátu.

I přes to, že Tereza neměla v kokpitu větší zkušenosti, volné místo si ve W series v našlapané konkurenci dokázala vybojovat. Devatenáctiletou jezdkyni organizátoři vyslali do jednoho z největších ženských týmů – německého Puma Motorsport. Její parťačkou se stala dvaatřicetiletá Emma Kimiläinenová z Finska, která loni v jezdeckém šampionátu skončila třetí.

Drobná blondýnka v rychlém autě, které dokáže atakovat hranici 300 km/h. Logicky vás napadne, jestli taky někdy nemá strach. „Na to myslet nemůžete, jinak byste nedokázali jet rychle,“ krčí rameny. „Ochranné prvky rok od roku přibývají. Máme například i halo systém, což je kovová konstrukce nad formulí, která zabraňuje, aby vám někdo přejel přes hlavu. Riziko samozřejmě pořád existuje, ale do toho s tím jdete.“

Program české závodnice je pořádně nabitý. Po premiérové Velké ceně v Miami strávila den v Česku. Aktuálně se nachází v Anglii, odkud příští týden ve středu odcestuje na Velkou cenu do Barcelony. „Od začátku roku jsem strávila doma dohromady asi čtrnáct dnů,“ vykládá. „Byla jsem zvyklá, že na kartingové závody se mnou jezdila celá rodina. I z tohoto důvodu je to pro mě teď psychicky náročnější než kdy dřív.“

Vedle závodů a cestování musí česká reprezentantka stále řešit také studium. Kvůli závodní kariéře na rok přerušila střední školu. Po prázdninách by chybějící rok ovšem ráda dokončila. „Chodila jsem na gymnázium, ale s motosportem se to nedalo kombinovat,“ vysvětluje. „Teď budu pokračovat na střední škole v Brně, kde jsou všechny hodiny online a časově studentům vycházejí vstříc. Bohužel jinak to nejde. Škola je pro mě opravdu důležitá, i když se s motosportem těžko slučuje.“

S autoškolou to naštěstí nejlepší česká jezdkyně měla o dost jednodušší. Řidičák už ji hřeje v peněžence a asi vás nepřekvapí, co pro ni byl největší problém. „Ovládání auta bylo samozřejmě v pohodě. Musím ale říct, že předpisy a hlavně to, že musím jet určitou rychlostí, mi obtíže trochu dělalo,“ směje se.