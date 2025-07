Salač v Brně dojel na osmém místě. Dorazilo přes 200 tisíc diváků, v MotoGP slavil Španěl

Třiadvacetiletý Salač se na Masarykově okruhu, kam se závody MS vrátily po pěti letech, poosmé v sezoně prosadil do elitní desítky. Jezdec týmu ELF Marc VDS Racing se většinu závodu držel na sedmém místě, v posledním kole jej předstihl Marcos Ramírez ze Španělska. V průběžném pořadí MS je Salač nadále dvanáctý.

„Byl jsem osmý, což není to, co jsem si přál. Závod jsem si ale užil, dal jsem do toho všechno, takže jsem se sebou spokojený. Atmosféra byla naprosto boží a myslím si, že jsme si to všichni užili,“ uvedl Salač na sociálních sítích a ocenil podporu fanoušků, kterých se v průběhu tří dnů v Brně sešlo téměř 220.000.

Roberts na jihu Moravy potvrdil dominanci z celého víkendu. Vyhrál všechny tréninky, pouze v kvalifikaci byl druhý, když jej porazil Baltus, který za ním využil lepší aerodynamiku. V závodě byl ale Roberts o více než sekundu rychlejší a připsal si třetí výhru v MS.

„Mám za sebou náročných a divokých dvanáct měsíců. Brno patří mezi mé oblíbené tratě a tohle vítězství pro mě hodně znamená. Věřil jsem, že vyhraji, a už ráno jsem to říkal i mechanikům, že to musí klapnout. Děkuji všem, že stáli po mém boku,“ řekl Roberts.

Maximálně spokojený byl i třetí González, jeho hlavní konkurenti v boji o titul Arón Canet ze Španělska a Brazilec Diogo Moreira do cíle nedojeli. „Věděl jsem od týmu, že Canet je mimo hru, ale já jsem si jel svůj závod. Na to, abych bojoval o vítězství, jsem neměl. Ale být na pódiu je to, co teď potřebuji,“ řekl González, který má nyní na Caneta k dobru 25 bodů.

Lídr šampionátu MotoGP Marc Márquez vyhrál pátý závod za sebou a osmý v sezoně. Na dalších místech za ním projeli cílem Ital Marco Bezzecchi a Španěl Pedro Acosta.

Bezzecchi po startu ze čtvrté pozice jezdil dlouho v čele, tlaku šestinásobného mistra světa ale neodolal. Dvaatřicetiletý Márquez, který na Masarykově okruhu dominoval i sobotnímu sprintu, nakonec zvítězil bezmála o dvě sekundy. V Brně triumfoval v MotoGP už počtvrté.

Vítěz kvalifikace Francesco Bagnaia dojel čtvrtý, úřadující mistr světa Jorge Martín při návratu do seriálu po dlouhé rekonvalescenci obsadil sedmé místo. Druhý muž letošního šampionátu Álex Márquez brněnskou Velkou cenu nedokončil a na staršího bratra ztrácí už 120 bodů.

V kategorii Moto3 dominoval Rueda, který si připsal sedmý triumf v sezoně. Za suverénním lídrem MS dojel druhý Máximo Quiles, třetí skončil další Španěl David Muňoz, který startoval z posledního místa.

Devatenáctiletý Rueda byl v kvalifikaci druhý, hned po startu se ale dostal do čela a následně potvrdil letošní dominanci. Druhého Quilese porazil o 3,471 sekundy. Quiles ale úspěšně zvládl boj šestičlenné skupiny o druhé místo.

„Je to skvělý výsledek. Hlavně před letní pauzou, která teď následuje. Máme více bodů do šampionátu a další vítězství. Všichni v týmu odvedli dobrou práci, stejně jako celou sezonu. Musíme v tom ale pokračovat ve druhé polovině roku,“ řekl Rueda.

Těsně pod stupni vítězů skončil průběžně druhý Ángel Piqueras ze Španělska, který nyní na Ruedu ztrácí 85 bodů. Pátý dojel Ital Dennis Foggia, který na Masarykově okruhu vyhrál v roce 2020, kdy se tam jelo MS naposledy.

Stejně jako v pátek přijel do Brna i prezident Petr Pavel, který předal cenu vítězi MotoGP. Kategorii Moto2 odmával šachovnicovou vlajkou elitní český MMA zápasník Jiří Procházka.

Výsledky Velké ceny ČR:

Moto3: 1. Rueda 33:40,677, 2. Quiles -3,471, 3. Muňoz -3,495, 4. Piqueras (všichni Šp./KTM) -3,559, 5. Foggia (It./KTM) -3,689, 6. Adrián Fernández (Šp./Honda) -3,867

Průběžné pořadí MS (po 12 z 22 závodů): 1. Rueda 228, 2. Piqueras 143, 3. Carpe (Šp./KTM) 132, 4. Quiles 126, 5. Muňoz 123, 6. Kelso (Austr./KTM) 110

Moto2: 1. Roberts (USA/Kalex) 36:03,441, 2. Baltus (Belg./Kalex) -1,079, 3. González -3,625, 4. Holgado (oba Šp./Kalex) -7,365, 5. Vietti (It./Boscoscuro) -7,494, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -9,467, ...8. Salač (ČR/Boscoscuro) -11,193

Průběžné pořadí MS (po 12 z 22 závodů): 1. González 188, 2. Canet (Šp./Kalex) 163, 3. Baltus 134, 4. Moreira (Braz./Kalex) 128, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) 119, 6. D. Öncü (Tur./Kalex) 100, ...12. Salač 66

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 40:04,628, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,753, 3. Acosta (Šp./KTM) -3,366, 4. Bagnaia (It./Ducati) -3,879, 5. R. Fernández (Šp./Aprilia) -10,045, 6. Quartararo (Fr./Yamaha) -11,039.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 22 závodů): 1. M. Márquez 381, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) 261, 3. Bagnaia 213, 4. Bezzecchi 156, 5. Di Giannantonio 142, 6. Morbidelli (oba It./Ducati) 139.