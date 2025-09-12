Předplatné

ONLINE: Hrají se čtyři zápasy druhé ligy, Budějovice v derby hostí Táborsko

České Budějovice porazily rezervu Sparty
České Budějovice porazily rezervu SpartyZdroj: X/SK Dynamo České Budějovice
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Po reprezentační přestávce se vrací druhá liga, deváté kolo startuje hned v pátek čtyřmi zápasy. Největším tahákem je jihočeské derby mezi Českými Budějovicemi a Táborskem. Béčko Slavie hraje v Jihlavě, Prostějov hostí poslední Kroměříž a Příbram na svém stadionu čelí Vlašimi. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Žižkov851212:716
5Opava743012:515
6Ústí850317:1215
7Artis741210:1213
8Slavia B840417:912
9Příbram840411:1512
10Jihlava832310:811
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice82248:178
13Prostějov82157:127
14Chrudim71249:175
15Vlašim81169:154
16Kroměříž80086:200
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů