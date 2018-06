Neuville těsně vyhrál Italskou rallye a navýšil náskok v MS, Kopecký byl 8.

Osmé místo obsadil na Sardinii tovární jezdec Škody Jan Kopecký a potřetí v sezoně ovládl hodnocení WRC2. Martin Prokop skončil jedenáctý poté, co z první desítky vypadl v posledním měřeném úseku.

Kopeckého nadchla atmosféra, neboť mu kolem trati fandila spousta českých příznivců. "Začátek rallye nebyl úplně perfektní, ale ve zbytku víkendu jsme dokázali být rychlí a nedělat chyby," prohlásil na stránce šampionátu.

Neuville si dojel pro třetí letošní vítězství a devátý triumf v mistrovství světa v kariéře. Na první místo se dostal až v závěrečné "power stage", před níž ztrácel na Ogiera osm desetin sekundy. Na sedmikilometrové trati ho porazil o 1,5 sekundy a překazil mu šanci na čtvrté vítězství v Italské rallye, kterým by Francouz vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba.

"Dali jsme do toho všechno, byl to skvělý souboj. Nakonec to bylo o fous," uvedl Neuville. Devětadvacetiletý Belgičan potvrdil, že se mu na Sardinii daří. V roce 2016 na italském ostrově vybojoval první vítězství v kariéře a loni tam skončil třetí.

"Dělal jsem, co jsem mohl. Pořád jsem ztrácel nějaké desetinky tuhle a támhle. V poslední erzetě jsem udělal dvě chyby, které mě stály pár desetin," konstatoval Ogier, který vyhrál italskou soutěž v letech 2013 až 2015. "Pořád jsou to dobré body do mistrovství. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Zbývá ještě šest rallye, není důvod panikařit," dodal obhájce titulu.

Italská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 3:29:18,7, 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -0,7, 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris) -1:56,3, 4. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20) -2:55,2, 5. Östberg, Eriksen (Nor./Citroën C3) -3:10,9, 6. Breen, Martin (Ir./Citroën C3) -4:31,7, ...8. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia) -13:14,6, 11. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta) -15:53,4.

Průběžné pořadí (po 7 z 13 soutěží): 1. Neuville 149, 2. Ogier 122, 3. Tänak (Est./Toyota Yaris) 77, 4. Lappi 70, 5. Sordo (Šp./Hyundai i20) 60, 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20) 58, ...16. Kopecký 9.

Pořadí týmů: 1. Hyundai 212, 2. M-Sport Ford 184, 3. Toyota 161, 4. Citroën 129.