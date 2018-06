Horor na Rallye Hustopeče! Auto v plamenech, závod vyhrál Kopecký

Kopecký drží na českých tratích neporazitelnost již čtvrtou sezonu, dnes vyhrál 21. soutěž v řadě, na které se představil. Na jihu Moravy vyhrál šestatřicetiletý jezdec 11 z 12 měřených testů.

"Dá se říct, že jsme si rallye užili maximálně. Neměli jsme žádné problémy, všechno fungovalo parádně a neudělali jsme žádnou zásadnější chybu. Jsme rádi, že to máme za sebou," uvedl Kopecký pro Českou televizi.

Před začátkem 14. ročníku rallye rodák z Opočna předpokládal, že jej bude čekat boj o vteřinky a vyrovnané bitvy se soupeři, to se ale nestalo. Již před startem navíc přišel o hlavního rivala posledních let Václava Pecha, který musel po problémech s motorem odstoupit.

"Mrzí nás, že Venca měl technický problém, ale to se bohužel stává a ke sportu to patří. My jsme se ale chtěli svézt a otestovat některé nové věci, protože nás čeká Bohemka a Barumka. Musím říct, že jsme se neflákali," řekl pětinásobný český šampion.

Náskok na konkurenci ale nezveličoval, i proto, že hájí barvy továrního týmu, takže má výrazně lepší podmínky než oni. "Kluci za námi mají nějaké měřítko, mohou se s námi měřit, porovnávat. Dívat se, co jak děláme, co děláme jinak, mají šanci se pořád zlepšovat. Jsem hlavně rád, že všichni naši konkurenti, kteří nějaký problém měli, to přestáli bez úhony, to je vždy hlavní," podotkl Kopecký.

Zatímco o jeho výhře nebylo pochyb, o druhé místo bojovala řada jezdců. Nakonec z nich byl nejrychlejší Koči, jehož výsledek se ale do českého šampionátu nezapočítává. Hustopeče byly i součástí slovenského mistrovství, což byl důvod, proč zde startoval.

"Určitě je příjemné, že jsme skončili druzí absolutně, hned za Honzou Kopeckým. To je fajn, ale pro nás byla priorita slovenské mistrovství, které bylo rozděleno do dvou dnů. Pátek nám kvůli penalizaci utekl, ale dnes jsme vyhráli stylem start - cíl. V polovině sezony tak máme opět s Grzegorzem stejný počet bodů," poukázal Koči na souboj s Polákem Grzegorzem Grzybem, který byl celkově pátý.

Souboj Černého a nakonec čtvrtého Filipa Mareše rozhodl rozdíl devíti sekund. "V pátek to nebylo úplně ono, ale dneska jsem se dobře vzbudil. Tahali jsme a užil jsem si to. Auto dnes fungovalo skvěle. Museli jsme bojovat do poslední vložky a pro tyhle momenty to děláme. Na poslední zkoušce jsme jeli svoje tempo, nedíval jsem se nalevo napravo, jel jsem, co umím, a vyšlo to," řekl Černý.

Mareš se stále učí s vozem specifikace R5 a v cíli uznal, že Černý byl tentokrát lepší. "Čtvrté místo ale pro nás není zklamání. Pokud chceme být na bedně, musíme se zlepšit. Získali jsme tu další zkušenosti, závod byl úplně jiný než ty předchozí. Uvidíme, jak to půjde v Boleslavi, bude tam opět nabitá konkurence, ale my se musíme zaměřit hlavně na svůj výkon," řekl Mareš.

Seriál mistrovství ČR bude pokračovat na přelomu června a července, kdy se uskuteční Rallye Bohemia.