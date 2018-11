Štajf si jede do Kataru pro stříbro. Chceme splnit předsevzetí, říká

Havelková nepatří v rallye mezi nováčky. Objevila se už na více než čtyřech desítkách rallye a s Pavlem Valouškem juniorem se mimo jiné dvakrát stala mistryní slovenského šampionátu. Se Štajfem do závodního speciálu Škoda Fabia R5 nicméně usedne poprvé.

„Katarská rally bude jistě velice zajímavou zkušeností. S Vojtou jsme se již svezli na testu v České republice a věřím, že naše souhra přijde rychle," řekla Havelková před odletem.

Vedení stáje Racing 21 muselo v posledních dnech řešit logistiku přepravy z posledního závodu v Kuvajtu právě do Kataru. Důvodem byla havárie a částečné poškození vozu na posledním závodu. Bylo tedy rychle potřeba dodat náhradní díly z Česka tak, aby byl vůz plně připraven do akce a hlavně aby prošel technickou přejímkou. Vše se naštěstí vydařilo.

„Bohužel se nejspíš kvůli tomu auto nepodaří dostatečně prověřit, což nás mrzí. Chceme se domů vrátit s celkovým stříbrem v šampionátu a splnit tak naše předsevzetí z úvodu letošní sezóny,“ řekl Štajf.

Vedle Vojtěch Štajfa poprvé usedne Veronika Havelková • Foto Repro: Racing 21

2018 Manateq International Rally of Qatar je jedním ze dvou podniků, který byl součástí všech dosavadních ročníků seriálu FIA Middle East Rally Championship. Historie automobilových soutěží sahá ve státě Katar až do sedmdesátých let.

Celkem devětkrát zde slavil vítězství Mohammed bin Sulayem ze Spojených arabských emirátů, ale rekordních třinácti vítezství v Rally of Qatar dosáhl domácí jezdec Nasser Al-Attiyah, který bude v Kataru startovat již jako letošní mistr seriálu MERC. Tratě celkem deseti rychlostních zkoušek s celkovou délkou 203 km jsou nově situovány do severní části Kataru a mají převážně šotolinový a písečný povrch.

Soutěž bude slavnostně odstartována ve čtvrtek 15. listopadu v historickém centru města Dauhá na místním tradičním tržišti Souq Waqif. Na první rychlostní zkoušku se soutěžní posádky vydají o den později. Soutěž končí v sobotu 17. listopadu 2018 odpoledne.