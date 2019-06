Mareš ovládl Rallye Hustopeče a přeskočil chybějícího Kopeckého v čele MČR | iSport.cz

"Je to mé první vítězství a ještě mi to ani všechno nedochází. Jelo se od začátku rychle, nemohli jsme se flákat a jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě a zvládli to. Pro nás je to fantastický výsledek, po roce a čtvrt závodění s R5. Je to snad dobré znamení, že se můžeme dostat někam dál, a uděláme pro to maximum," uvedl Mareš pro autosport.cz.

Sedmadvacetiletý jezdec, jemuž před jihomoravskou rallye patřilo druhé místo v MČR se ztrátou 44 bodů na Kopeckého, se dostal do vedení v závěrečné rychlostní zkoušce první etapy a první místo již neopustil.

Až do posledního měřeného testu ale bojoval o vítězství s Janem Černým, který měl v samotném závěru defekt a potom jej zastavila porucha převodovky. Ještě větší smůlu měl Miroslav Jakeš, jehož vůz se porouchal až po projetí poslední rychlostní zkoušky a následně nedokázal dojet do cíle v časovém limitu.

Místo Jakeše, který původně figuroval na druhém místě, se tak za Mareše posunul Dohnal, jenž na vítěze ztratil přes minutu. Na pomyslné stupně vítězů se dostal i Grzyb, jehož výsledek se ale do MČR nezapočítává. Z pohledu domácího šampionátu skončil třetí Vojtěch Štajf.

"Z výsledku máme velkou radost, především ze zlepšující se tendence našich umístění. Snažili jsme se přizpůsobovat auto zdejším podmínkám a dnes jsme hodně zrychlili. Musím pochválit výkony všech jezdců, kteří byli před námi. Bohužel nedojeli až do cíle z různých důvodů a nám to nakonec spadlo do klína," řekl Dohnal, jenž v Hustopečích nakonec zažil mnohem příznivější závod než před rokem, kdy mu zde kompletně shořel vůz.

Až desátý nakonec skončil jeden z hlavních favoritů Václav Pech, který měl v sedmé erzetě defekt a ztráta 2:29 minuty jej vyřadila ze hry o přední umístění.

"Škrtnul jsem ve velké rychlosti o protikatovací zábranu, urazili jsme půlku ráfku a museli to vyměnit na trati. Jednoznačně moje chyba, škoda. Nemůžu říct, že bych byl frustrovaný, prostě nám tenhle závod nevyšel. Ani jedna sekce nebyla bez problémů," řekl Pech.

Dalším závodem MČR bude Rallye Bohemia, která se uskuteční 13. a 14. července.

Agrotec Petronas Rallye Hustopeče, čtvrtý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Mareš, Hloušek 1:22:56,1, 2. J. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC) -1:05,8, 3. Grzyb, Wróbel (Pol./Škoda Fabia R5) -1:15,7, 4. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -1:23,6, 5. Odložilík, Tureček -1:36,3, 6. Rujbr, Švec -1:44,0, 7. Březík, Omelka (všichni Škoda Fabia R5) -1:54,1, 8. M. Vlček, Krajča (Hyundai i20 R5) -2:13,8.

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 180, 2. Kopecký (Škoda Fabia R5) 164, 3. Pech (Ford Fiesta R5) 130.