Škoda slaví vítězství mezi stájemi, Tänak je mistrem světa v kategorii WRC | iSport.cz

Kalle Rovanperä přijel do Katalánska už jako šampion kategorie WRC 2 Pro • Škoda Motorsport

Až do poslední vložky si Kalle Rovanperä vedl v sobotu velmi dobře • Škoda Motorsport

První cíl splněn na předchozí Britské rallye, ten druhý byl dokonán v Katalánsku. Na jih Evropy přijížděl devatenáctiletý Rovanperä už jako mistr světa a společně s Čechem měl potvrdit nadvládu v kategorii výrobců. V závodě sice oba piloty Škody předjel Mads Ostberg s Citroenem, ale na celkový triumf to stačilo.

„Na šotolině to v pátek nebyl žádný souboj, tam jsme se na Madse jen dívali zezadu,“ popisoval Kopecký. „Na asfaltu jsme pak začali poměrně rychle, Madsovi to nešlo, ale pak zlepšil nastavení, přizpůsobil se a jel hodně rychle. Pro nás už bylo povinností od vedení týmu dojet do cíle bez riskování a defektu,“ vysvětlil.

Zatímco před rokem na těchto místech Kopecký slavil titul v kategorii WRC 2, jeho role byla o posledním říjnovém víkendu roku 2019 docela jiná. Do seriálu ho Škoda poprvé nasadila až téměr v polovině.

Nervozita? Maličko. Ale šance na titul je značná, říká šéf Škoda Motorsport Hrabánek

„Když člověk jede o titul, je to mnohem jednodušší, než když má za úkol dojet do cíle a sbírat body. Ale tak to zkrátka je. Na druhou stranu jsem za tuto šanci rád, dostali jsme možnost ukázat se ve světě,“ popsal Kopecký, který dojel ve WRC 2 Pro celkově druhý.

Za sebou nechal i Rovanperu, který si během atraktivního sobotního závodění přímo u pláže utrhl zavěšení a ztratil hodně času. „Tam to pro mě bylo celkem náročné, navíc není snadné nahánět Jana. Na asfaltu je pokaždé velmi rychlý,“ uznal nejmladší mistr světa v historii, který zatím nechtěl sdělit žádné bližší info o své budoucnosti.

Neuville vítězem, Tänak šampionem

Když dojel Thierry Neuville v Katalánsku do cíle závěrečné power stage, došlo na křepčení a ve vzduchu zavonělo šampaňské. Ale pravým vítězem byl Tänak. A to proto, že od roku 2004 vládli světové rallye Sébastien Loeb a Sébastien Ogier. Francouzské motoristické legendy teď závodník Toyoty nechal za sebou.

Ogier měl ještě na startu pátečního závodění naději na sedmý titul v řadě, tu mu však sebraly problémy s posilovačem řízení. Estonec pak udržel potřebný bodový náskok i před Neuvillem; titul si vítěz šesti letošních soutěží pojistil prvenstvím v závěrečné rychlostní zkoušce, která mu vynesla pětibodový bonus. Ogier nakonec dojel osmý.

Ott Tänak ukončil francouzskou nadvládu nad WRC • Foto Profimedia.cz

Celkově Tänak před závěrečnou Australskou rallye vede před belgickým jezdcem o 36 bodů, což je náskok, který se nedá dohnat.

„Otte, ukončil jsi vládu, která trvala patnáct let. Já i mnozí ostatní jsme se o to snažili dlouho, ale zvládli jste to až ty se spolujezdcem Martinem. Gratuluju, zasloužíte si to,“ napsal si na Twitter bývalý finský závodník Mikko Hirvonen.

Katalánská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 3:07:39,6, 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -17,2, 3. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) -17,6, 4. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20) -53,9, 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -1:00,2, 6. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta) -1:14,2, ...11. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 Evo) -9:19,3.

Průběžné pořadí MS (po 13 ze 14 závodů): 1. Tänak 263, 2. Neuville 227, 3. Ogier (Fr./Citroën C3) 217, 4. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20) 102, 5. Evans 102, 6. Meeke (Brit./Toyota Yaris) 98, ...18. Kopecký 5.

Pořadí týmů: 1. Hyundai 380, 2. Toyota 362, 3. Citroën 284, 4. M-Sport Ford 218.