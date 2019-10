Škoda už slaví, Rovanperä se ve Walesu stal s předstihem mistrem světa | iSport.cz

Rovanperä od začátku bahnivé soutěže s vozem Škoda Fabia R5 evo dominoval své kategorii. Pouze defekt, který mladého závodníka potkal na předposlední páteční rychlostní zkoušce, ho na krátkou dobu odsunul na druhou pozici.

V sobotu se ale vedení vybojovalo bleskově zpět a posádka ho udržela až do cíle. Pro finskou dvojici to bylo po soutěžích v Chile, Portugalsku, na italské Sardinii a ve Finsku již páté vítězství v letošní sezoně. To znamená, že na zbývajících soutěžích ve Španělsku a v Austrálii je ve vedení v hodnocení jezdců v kategorii WRC 2 Pro již nemůže nikdo předstihnout.

Ne úplně klidnou soutěž zažili také Kopecký s Hlouškem, kteří se museli poprat s defektem a převrácením přes střechu. Přesto urvali druhé místo ve WRC 2 Pro.

Na posledních pěti nedělních "erzetách" s celkovou délkou 38 kilometrů pak dorazily obě posádky až na stupně vítězů v Llandudnu. „Myslím, že jediné, co musíme, je užít si rychlostní zkoušky a přivézt vůz bezpečně do cíle,“ řekl Rovanperä. A přesně to také udělal.

„Dnešek je pro všechny z nás skvělý den. Musím poděkovat Kallemu i Jonnemu, stejně jako oběma Janům a celému týmu včetně inženýrů a mechaniků a všem, kteří se na tomto úspěchu nějakým způsobem podíleli. Jsem moc rád, že se nám tato náročná soutěž podařila dokončit s takovým úspěchem a že naše vozy podaly výkon bez jediného slabého místa,“ řekl šéf stáje Michal Hrabánek.

Výsledky:

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 3.11:49,1 h**, 2. P. Solberg/Mills (N/GB), VW Polo GTI R5, +45,0 s*, 3. Cave/Furniss (GB/GB), Hyundai i20 R5, +57,9 s, 4. Loubet/Landais (F/F), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:03,8 min*, 5. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:08,9 min, 6. Katsuta/Barrit (JP/GB), Ford Fiesta R5 MK II, +3:21,5 min, 7. Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford Fiesta R5, +3:35,6 min*, 8. Bulacia-Wilkinson/Cretu (BOL/ARG), ŠKODA FABIA R5, +3:53,9 min*, 9. Andolfi/Inglesi (I/I), ŠKODA FABIA R5, +4:37,9 min*, 10. Kopecký/Hloušek (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +4:47,0 min**

(*Privátní týmy soutěžící v kategorii WRC 2 ; **Výrobci nominované vozy sbírají body do kategorie WRC 2 Pro.)

Průběžné pořadí WRC 2 Pro - jezdci:

1. Kalle Rovanperä (FIN), ŠKODA, 176 bodů

2. Gus Greensmith (GB), Ford, 125 bodů

3. Mads Østberg (N), Citroën, 120 bodů

4. Jan Kopecký (CZ), ŠKODA, 97 bodů

Průběžné pořadí WRC 2 Pro - výrobci:

1. Škoda, 300 bodů

2. Ford, 247 bodů

3. Citroën, 120 bodů