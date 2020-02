Švédsko? Málo sněhu a rychlost. Klíčové jsou podmínky, říká Evans | iSport.cz

Takhle to v Monte Carlu vypadalo na stupních vítězů • Profimedia

Málo sněhu i ledu znamenalo pro blížící se Švédskou rallye (13.-16. února) zkrácení o 180 kilometrů, ale milovníci rychlých kol nemusí mít strach - pojede se! Do druhého podniku seriálu WRC vstupuje jako lídr Thierry Neuville z Hyundaie, ale na něj bude znovu stejně jako v Monte Carlu dorážet Sébastien Ogier. „V minulosti jsem tam dosahoval úspěchů, i když poslední roky byly náročnější," řekl francouzský jezdec ze stáje Toyota Gazoo Racing WRT.

Specifikem této rallye je rychlost, kterou pomáhají zvládat kovové hřeby v pneumatikách. Nezřídka se stává také to, že se jezdci opírají o sněhové závěje v zatáčkách. A obdobně často je k vidění, jak se některý ze závodních speciálů roztočí. A to je samozřejmě atraktivní pro diváky.

„Vyskytly se určité otazníky ohledně toho, jaké budou vlastně podmínky, ale věřím, že pořadatelé budou schopni zařídit bezpečnou a senzační rallye jako vždy,“ řekl bývalý mistr světa Tommi Mäkinen, který šéfuje Toyotě.

Jeho svěřenci (konkrétně Ott Tänak a Jari-Matti Latvala) vyhráli dvakrát v posledních třech letech, Ogier tam zase slavil v letech 2013, 2015 a 2016.

Trať se tentokrát lehce změní. Startuje se tradičně čtvrteční superspeciálkou v Karlstadu, pak se míří do Norska a přijde i jedna úplně nová erzeta na švédské straně hranice a než se dojede do servisního parku v Torsby dojde i na sprint. V sobotu se vše zopakuje a v neděli dojde na dva průjezdy měřeným úsekem Likenäs, přičemž druhý bude pořádán jako závěrečná Power Stage.

„Ve Švédsku může hrát velkou roli postavení na trati, podle toho, jaké podmínky budou panovat: pokud tam bude hodně volného sněhu, pak mají velkou výhodu ti, kteří startují hlouběji v pořadí,“ řekl Elfyn Evans, který dojel v Monte Carlu na třetí pozici.

Dost se bude očekávat také od finského mladíčka Kalleho Rovanpery, který je v seriálu WRC nováčkem a mezi nejlepší poskočil poté, co se na podzim stal v barvách Škody šampionem v kategorii WRC 2 Pro.

Tomu by mohlo severské závodění sedět, i když před rokem tam celkově dojel až osmnáctý, což bylo i přesto, že jezdil v nižší třídě, pro něj slabé umístění. „Myslím, že pro mě osobně by to mělo být snazší než Monte Carlo, ale tentokrát budeme muset také trochu více tlačit na pilu,“ řekl nováček, od kterého se toho v blízké budoucnosti dost čeká.