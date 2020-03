Konec otrkávání, Ogier zase vítězí. Máme další body, chválil si nový lídr | iSport.cz

Pořadatelé závodu, jedné z mála sportovních akcí světa, která se celá nezrušila, v sobotu večer přece jen rozhodli aspoň o předčasném ukončení podniku vzhledem k rychle se měnící situaci v cestovních omezeních kvůli virové pandemii COVID-19. Důvodem bylo zajistit bezpečný a včasný návrat všech činovníků, soutěžících i dalších týmových pracovníků.

To Ogierovi hrálo do karet. V pátek se ve druhém měřeném úseku dostal do vedení, a to už nepustil. V Mexiku vládne pošesté za posledních osm let, do jeho krasojízdy se vecpali jen Jari-Matti Latvala v roce 2016 a Kris Meeke o rok později.

„Konečně jsme tady vyhráli, v předchozích letech jsme v Mexiku měli stále nějaké problémy,“ řekl předseda týmu Akio Toyoda, který chválil hlavně práci mechaniků a konstruktérů, kteří tady dříve bojovali s přehříváním motoru.

Stylově slavili vítězství v Mexiku závodník Sébiastien Ogier a jeho spolujezdec • Foto Profimedia

Tentokrát Toyota dosáhla na nejvyšší příčku, v Mexiku v historii vůbec poprvé a díky Elfynu Evansovi na čtvrtém místě a Kallemu Rovanperovi na páté příčce si také upevnila pozici v tabulce konstruktérů. Tam je se 110 body na prvním místě, na Hyundai má 21 bodů náskok.

Devatenáctiletý Rovanperä tak pokračuje ve vynikajícím vstupu mezi nejlepší. Finský kliďas se zatím pokaždé dokázal umístit mezi nejlepšími pěti (dvě pátá místa a jedno třetí), po švédském bronzu znovu mířil za pódiem, ale v sobotu jej postihla penalizace za výjezd na trať mimo stanovené pořadí.

„Nebyl to zrovna nejlepší víkend, ale měli jsme pár smolných chvil. Dobré bylo, že když jsme se snažili tlačit na pilu, měli jsme dobré tempo. Není snadné jet tu rychle hned při premiéře v tomto podniku, takže mohu být spokojený,“ řekl Rovanpera.

Vzhledem k odkladu Argentinské rallye z důvodu virové pandemie je dalším podnikem Portugalská rallye ve dnech 21.-24. května 2020.