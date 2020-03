Vysoké teploty, šotolina i nadmořská výška. Mexická rallye je za dveřmi | iSport.cz

Kalle Rovanperä si dojel pro životní výsledek • Micke Fransson/TT via AP

Po měsíční pauze se znovu vrací seriál WRC. Z chladného Švédska se rallye přesouvá do rozpáleného Mexika, kde bude závodnická elita poměřovat síly mezi 12.-15. březnem. Jako lídr seriálu přijíždí Elfyn Evans, který naposledy zvítězil. „Vedení v šampionátu znamená, že v pátek budeme na trať vyrážet jako první, což nám situaci neusnadní, ale musíme na to zapomenout a pouze se soustředit na náš stávající úkol,“ řekl Velšan.

Únorové závodění ve Švédsku bylo letos hodně specifické. Extrémně neseverské počasí celý závod výrazně zkrátilo a poslední den dokonce pršelo. Přesun do Mexika bude přesto extrémní, tamní závodění patří teplotně k těm nejžhavějším. I v tuto chvíli slibuje předpověď třicítky. Ale to není jediné, na co je třeba dávat si pozor.

„Závodil jsem tam před dvěma lety a největším problémem je vysoká nadmořská výška, což znamená, že tomu musíte přizpůsobit i styl jízdy,“ upozornil Kalle Rovanperä ze stáje Toyota Gazoo Racing, který dojel v posledním závodě na třetím místě.

Fin tak upozornil na to, že vozy vystoupají až do výšky 2700 m.n.m., kde ztratí i dvacet procent výkonu. Poprvé v tomto ročníku mimochodem také dojde na šotolinu. Na všechno je ale lídr seriálu údajně dobře připraven.

„Už vloni jsme tam neměli žádné problémy s chlazením a rychlost taky byla dobrá. Jsem si jistý, že se všemi třemi posádkami jsme schopni dosáhnout dobrých výsledků,“ řekl šéf stáje Tommi Mäkinen.

Závod začíná ve čtvrtek večer ve městě Guanajuato. O den později je připraveno hned deset měřených úseků a sobotní program po třech opakovaných erzetách na šotolině završují další dvě kola na soutěžním okruhu plus odlišné měřené úseky hned vedle servisního parku.

Neděli pak zakončí tři měřené úseky, přičemž speciálně bodovaná Power Stage na samotný závěr se uskuteční v El Brinku.

Průběžné pořadí (po 2 z 13 závodů):

1. Evans 42,

2. Neuville 42,

3. Ogier 22,

4. Rovanperä 30,

5. Lappi 24,

6. Tänak 20.