FOTOGALERIE: Rallye Bohemia vyhrál Pech. Prohlédněte si, jak závod probíhal | iSport.cz

Pech se letos vrátil za volant speciálu WRC a hned při prvním startu dokázal pokořit dlouholetého soka Kopeckého. „Je to super. Byla to velká bitva a i Honza říkal, že nepamatuje, že bychom jeli tolik rychlostních zkoušek ve vteřině. Byly to desetiny sem, desetinky tam. Byl to super sport a kvůli tomu to děláme, abychom se u toho všichni bavili,“ řekl Pech, jenž v Mladé Boleslavi triumfoval podruhé v kariéře.

