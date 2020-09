Hroneš bral v Polsku druhé místo, Podmol s Engelem odstoupili

Cesty zavalené loužemi… Offroadová trať vedoucí vojenským prostorem nedaleko Štětína se proměnila ve zrádný terén. I proto se rozhodl Libor Podmol společně s Milanem Engelem nenastoupit do sobotní etapy tradiční polské soutěže. „Měli jsme roadbooky připravené na motorkách, byli připraveni odstartovat. Když jsme viděli záběry z tratě, moc dobře jsme věděli, že se nebude závodit, ale spíše se brodit vodou. Museli jsme se rozhodnout, zda se nám chce ničit techniku a na trati riskovat zranění. Po společné diskuzi se šéfem týmu jsme se rozhodli nenastoupit. Nebylo to jednoduché, ale rozumné,“ prohlásil Libor Podmol, který přitom v pátečním shakedownu zajel osmý nejrychlejší čas.

Jediný, kdo se z českého týmu odhodlal vyjet na trať, byl nováček Jakub Hroneš. Motokrosový a endurový závodník jel totiž na starší motorce a hodlal si vše zkusit. Mnoha jezdcům se v Polsku zadřel motor, nechyběly pády s poraněním kolene. Hroneš si ale s náročnými a deštivými podmínkami poradil, v sobotu dojel na třetím místě a v neděli byl druhý. Srejné místo obsadil v celkovém pořadí na Baja Poland. „Moje první účast na rallye, nevěděl jsem, do čeho jdu. Včera to bylo nejhorší, odpoledne už bylo pěkně, trať vyschla. V neděli to bylo kratší, erzety byly velmi rychlé. Dalo se to zvládnout, klaplo druhé místo, což je skvělé,“ popsal Jakub Hroneš, který by měl v týmu Orion – Moto Racing Group zůstat.

„Bylo to skvělé, Kuba si to rozdával o vteřiny s domácími závodníky. Zapadl skvěle do party. Šel do neznáma kvůli navigaci, ale poradil si se všemi překážkami,“ tvrdil šéf týmu Ervín Krajčovič, který se rozhodl Podmola a Engela v sobotu do Baja Poland nepouštět. „Soutěž by jim za těchto podmínek nic nedala, zničili by si akorát dakarské motorky. Nechtěl jsem riskovat zdraví a techniku.“

Libor Podmol tak nenavázal na minulý týden, kde v Řecku skončil na třetím celkovém místě. „Věděl jsem, že tam bude kolem desátého místo, ale umístění na stupních vítězů jsem fakt nečekal. Libor je natolik inteligentní člověk, který ví, kde je jeho hranice. Moje úloha je, aby na Dakarské rallye byl schopný dojet do cíle,“ dodal Ervín Krajčovič.