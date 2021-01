50 vítězství Ogiera. Odejde po sezoně, nebo zaútočí na Loeba?

Jeho arcirival a jmenovec se v nedávné Rallye Dakar bořil do písku. On se zatím v rallye WRC dál blíží k jeho mytickým číslům. Jubilejním vítězstvím č. 50 vykročil Sébastien Ogier v Monte Carlu za osmým titulem a navzdory tomu, že už takhle odložil o rok konec kariéry, je jeho tempo dál ikonické. Splní tentokrát slib o rozlučkové sezoně? Nebo ho vidina skalpu Sébastiena Loeba zlomí?

Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, říkal Michael Schumacher. Sám vytvořil galaktický mezník 91 výher v F1 a čekalo se, že na něj nikdo jiný už nedosáhne. Jenže pak přišel Lewis Hamilton do Mercedesu a rázem jich má na svém kontě 95!

Hrozí časem lámání rekordů i v rallye WRC? Kdo ví.

Což o to, aspirant by byl. Jmenuje se Sébastien Ogier a víkendovým triumfem v Monte Carlu se stal teprve druhým pilotem v historii, který dosáhl v elitní soutěži na 50 výher. Rovněž letos zaútočí na osmý titul mistra světa a před ním je už pak jen s devíti „kousky“ Sébastien Loeb…

Jenže budoucnost tohohle Séba je zatím velkým nepředvídatelným rébusem.

„Mám skoro slzy v očích, bylo fajn tu ještě zůstat,“ nechal se slyšet sedmatřicetiletý pilot po Monte Carlu. A opravdu, správně by už letos neměl jezdit, neboť dřív avizoval, že skončí po sezoně 2020. Nicméně situace kolem koronaviru a pouhých sedm odjetých závodů ho donutilo verdikt přehodnotit. A svou kariéru si ještě o rok natáhnout.

Bude přesto tohle rozhodnutí tím nezlomným a definitivním?

POČET TITULŮ VE WRC 1. Sébastien Loeb (Fr.) 9 2. Sébastien Ogier (Fr.) 7 3. Juha Kankkunen (Fin.) 4 4. Tommi Mäkinen (Fin.) 4 POČET VÍTĚZSTVÍ VE WRC 1. Sébastien Loeb (Fr.) 79 2. Sébastien Ogier (Fr.) 50 3. Marcus Grönholm (Fin.) 30 4. Carlos Sainz (Šp.) 26

„Ano, jsem si dost jistý, že si už dám jen jednu sezonu. Lidé si možná myslí, že mě ještě něco zláká k pokračování kariéry, ale upřímně řečeno, rozhodl jsem se pokračovat jen kvůli tomu, že minulý rok byl neobvyklý kvůli covidu a tomu, že sezona byla krátká. Pokud by minulý rok proběhl normálně, už bych měl ukončenou kariéru. Po této sezoně už žádná další nebude, to je jisté,“ nechal se Ogier jasně slyšet pro server DirtFish.

V kočovném světě rallye kroutí už svou čtrnáctou sezonu. Na rozdíl od Loeba, který dominoval jen v Citroënu, on vyhrál tituly se třemi různými vozy (Volkswagen, Ford, nyní Toyota). A od dalšího top mezníku, 79 Loebových výher, ho na první pohled dělí „pouze“ 29 triumfů.

Jenže je otázka, do jaké míry je hon za jeho předchůdcem pro Séba II. ještě motivací. „Na začátku kariéry jsem statistiky sledoval a považoval je za důležité. Teď už ale ne. Daleko důležitější jsou emoce, které s výhrami přicházejí. Pro mě je zásadní být nejlepším jezdcem své doby, protože nejde pořádně srovnat různé generace v různých časech,“ prohlásil Ogier.

Tím tedy vskutku je a bude. V éře 2013-2020 našel jen jedinkrát přemožitele, a to předloni v Ottu Tänäkovi. Jinak je jeho odkaz neotřesitelný. Možná přece jen přišel čas na jiné automobilové výzvy. Nebo rodinu. „Je to tak. Vidět vyrůstat své děti je k nezaplacení. Jenže tím, že minulou sezonu se čas s rallye a rodinou vybalancoval sám, po rozmluvě s ní jsem se rozhodl ještě jeden ročník odjet. Kariéru chci ukončit pěkným způsobem a plnohodnotnou sezonou, takže jsem se rozhodl ještě pokračovat,“ dodal Ogier.

Kdyby to byl i konec s titulem, stálo by to vskutku za to. Ovšem co když třeba ne…