Evans ovládl Finskou rallye a udržel teoretickou naději na světový titul

Finskou rallye vyhrál Brit Elfyn Evans s toyotou a snížil svou ztrátu na lídra mistrovství světa Francouze Sébastiena Ogiera ze 44 na 24 bodů. Druhým vítězstvím v sezoně a pátým v kariéře si dvaatřicetiletý velšský jezdec udržel teoretickou naději na premiérový titul. Do konce sezony zbývají dvě soutěže. Český jezdec Martin Prokop s fordem obsadil 16. místo, Martin Vlček byl při svém debutu v MS jednadvacátý.

Evans se probojoval do čela Finské rallye v sobotní druhé etapě a dnes si vedení pohlídal. Druhé letošní vítězství po květnovém úspěchu v Portugalsku vybojoval s náskokem 14 sekund před mistrem světa z roku 2019 Estoncem Ottem Tänakem, kterému nevyšel útok na třetí triumf v šotolinové soutěži na severu Evropy. Třetí skončil s dalším hyundaiem Ir Craig Breen, který vedl po první etapě.

Ogier obsadil páté místo s téměř tříminutovou ztrátou poté, co obdržel minutovou penalizaci za špatně připnutou helmu. Navíc dostal pokutu 800 eur (20.000 korun).

Evans získal ještě pět bonusových bodů za vítězství v závěrečné power stage, kterou vyhrál před Tänakem a domácím Esapekkou Lappim.

„Je to mimořádný pocit vyhrát soutěž, která je pro tým domácí,“ uvedl vítězný jezdec Toyoty, která má sídlo ve Finsku. „Je to dobrý výsledek i v boji o titul, který je pořád hodně daleko, ale v každé rallye uděláme maximum,“ dodal Evans.

Navzdory nevydařenému vystoupení ve Finsku může Ogier už za dva týdny ve Španělsku slavit osmý titul. Sezonu zakončí v listopadu rallye v italské Monze.

„Dneska nám šlo hlavně o to zkusit získat nějaké body v power stage. Bohužel jsme hned po startu měli problémy, takže se nám nepovedlo zajet dobrý čas. Tahle rallye nám nevyšla, ale to se někdy stává. Musíme jít dál. Pořád jsme na tom dobře,“ uvedl francouzský jezdec.

Osmatřicetiletý Prokop si ve Finsku připsal šestý a poslední start v MS v této sezoně, v dalších měsících se již bude připravovat na Rallye Dakar. Mezi vozy kategorie R5 skončil devátý, v kategorii WRC2 byl čtvrtý.

„V cíli máme bramborovou medaili, ale museli jsme se o ni poprat. Dnes ráno, když jsme se snažili, jsme udělali hodiny, neudrželi jsme auto na cestě a vypadalo to zle. Nakonec jsme ale podali na nás nadprůměrný výkon. Na místní borce to nestačilo, ale poslední tři erzety jsme se kousli,“ uvedl Prokop, který o čtvrté místo bojoval s Estoncem Georgem Linnamäem a porazil jej o pět sekund.

„Byl to skvělý víkend, bylo skvělé vrátit se do Finska. Je to nejhezčí závod, ale zároveň nejtěžší. Je zde potřeba hrozná odvaha a člověk musí být vyjetý, což jsme nebyli,“ dodal Prokop, který se na slavné rallye představil podvanácté.