Středoevropská rally 2023: Program, vstupenky, trasa a mapy RZ

Sen mnoha generací se v říjnu stane skutečností. V Česku se historicky poprvé poprvé závod mistrovství světa v rally. V tuzemsku tak předvedou své umění ti nejlepší rallyeoví jezdci planety. Závodníky i diváky čeká velmi netradiční zážitek. Jedna z rychlostních zkoušek se totiž pojede ve Velké Chuchli na závodišti, kterým se běžně prohánějí koně. „Vozy WRC v Praze na Hradčanském náměstí a v ostrém tempu ve Velké Chuchli, to se jen tak nepoštěstí,“ těší se český jezdec Erik Cais. Co dalšího Středoevropská rally přinese?

Vše o Středoevropské rally 2023 Kdy: 26. až 29. října 2023

Kde: Česko, Německo, Rakousko

Trasa: 18 rychlostní zkoušek, 8 z toho v ČR

Celková délka: 312,8 kilometrů

Jde o předposlední závod mistrovství světa v automobilových soutěžích. Závodníci absolvují celkem 18 rychlostních zkoušek, které budou rozprostřené na území České republiky, Německa a Rakouska. Startovat se bude v Praze a dále se bude pokračovat na Šumavu. Po osmi rychlostních zkouškách se závodníci přesunou na území Německa a Rakouska. Celkově urazí 1 670 km, z toho 313 bude měřených. Tuzemskou část zaštiťuje Autoklub České Republiky

Program Středoevropské rally 2023

Čtvrtek 26. října 13:00 ceremoniální start Hradčanské náměstí, Praha (CZE) - 14:05 SSS 1 Velká Chuchle (CZE) 2,44 18:05 SSS 2 Klatovy (CZE) 8,92 20:45 příjezd prvního vozu servisní parkoviště v Pasově (GER) - Pátek 27. října 9:50 SS 3 Vlachovo Březí (CZE) 13,71 10:42 SS 4 Zvotoky (CZE) 24,29 12:15 SS 5 Šumavské Hoštice (CZE) 23,37 13:02 přeskupení a servis Prachatice (CZE) - 14:32 SS 6 Vlachovo Březí (CZE) 13,71 15:24 SS 7 Zvotoky (CZE) 24,29 16:59 SS 8 Šumavské Hoštice (CZE) 23,37 19:24 příjezd prvního vozu servisní parkoviště v Pasově (GER) - Sobota 28. října 8:15 SS 9 Schärdinger Innviertel (AUT) 16,02 10:01 SS 10 Mühltal (AUT) 27,83 11:05 SS 11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald (GER) 11,88 13:00 přeskupení a servis Pasov (GER) - 15:15 SS 12 Schärdinger Innviertel (AUT) 16,02 17:01 SS 13 Mühltal (AUT) 27,83 18:05 SS 14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald (GER) 11,88 19:55 příjezd prvního vozu servisní parkoviště v Pasově (GER) - Neděle 29. října 8:06 SS 15 Böhmerwald (AUT) 17,25 8:33 přeskupení Ulrichsberg (AUT) - 9:35 SS 16 Passauer Land (GER) 16,37 10:34 SS 17 Böhmerwald (AUT) 17,25 11:01 přeskupení Ulrichsberg (AUT) - 12:15 SS 18 Wolf Powerstage Passauer Land (GER) 16,37 14:30 cíl Pasov (GER)

Středoevropská rally v Česku: mapy a trasa

Mapa Středoevropské rally 2023 • Foto Central European Rally

V České republice absolvují závodníci celkem 8 rychlostních zkoušek. Vše začne ve čtvrtek slavnostním startem v Praze na Hradčanském náměstí. O hodinu později vyjede první vůz do rychlostní zkoušky na okruhu ve Velké Chuchli přímo před hlavní tribunou dostihového závodiště. Areál dostihového závodiště nabízí velkorysé zázemí pro diváky, kteří budou mít z vyvýšených tribun přehled téměř o celé délce úvodní rychlostní zkoušky.

Mapa 1. RZ Středoevropské rally 2023 • Foto Central European Rally

Kromě toho je připraven doprovodný program, v rámci kterého proběhnou exhibiční jízdy různých závodních speciálů několika automobilových disciplín přímo po závodní trati. Exhibice bude probíhat ještě po ukončení rychlostní zkoušky a připravuje se také velkoplošná projekce s přímým přenosem z navazující druhé superspeciální zkoušky z klatovského Čínova.

Mapa 2. RZ Středoevropské rally 2023 • Foto Central European Rally

Páteční program se odehraje na třech šumavských tratích. Rychlostní zkoušky Vlachovo Březí (13,71 km), Zvotoky (24,29 km) a Šumavské Hoštice (23,37 km) se pojedou dvakrát, ráno a odpoledne. Přeskupení proběhne v Prachaticích na náměstí, večer se týmy vrátí do hlavního servisního parku v německém Pasově. Právě sem se během servisních a nočních přestávek vždy vracejí všechny soutěžní vozy.

Účastníci Středoevropské rally 2023

Kompletní startovní listina zatím není známá. Počítá se však s tím, že dorazí kompletní světová špička. Pořadatel zatím odhalil tyto účastníky:

1. řidič: Erik Cais, spolujezdec: Petr Těšínský (ČR)

2. Esapekka Lappi, Janne Ferm

3. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe

4. Dani Sordo, Candido Carrera

5. Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul

6. Ott Tänak, Martin Järveoja

7. Jourdan Serderidis, Frédéric Miclotte

8. Elfyn Evans, Scott Martin

9. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen

10. Sébastien Ogier, Vincent Landais

11. Takamoto Katsuta, Aaron Johnston

12. Lorenzo Bertelli, Simone Scattolinová

Vstupenky na Středoevropskou rally 2023

Jednodenní vstupenky stojí od 34 do 45 euro. Lístek na celý víkend přijdou na 99 euro. Zakoupit je můžete na oficiální stránce Středoevropské rally. Na místě k dispozici nebudou. Děti do 16 let mají vstup na všechna divácká místa ke stání zdarma a mohou bezplatně i do servisního parku. Parkování pro diváky bude zpoplatněno, zakoupit jej dopředu můžete také na webu akce.

Kde sledovat Středoevropskou rally živě?

Sestřihy z vybraných rychlostních zkoušek budou na ServusTV. Živý přenos najdete na webu WRC.