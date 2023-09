MS v rallye v Česku. Šéf prozradil, kolik stojí sen i kolik lidí potřebuje

Sen mnoha generací se v říjnu stane skutečností. V Česku se historicky poprvé uskuteční závod mistrovství světa v rallye. Ve čtvrtek 26. října v Praze odstartuje Středoevropská rallye, která se pojede i v Německu a Rakousku . „Nachystat takovou akci trvá rok. Nic tak velkého u nás ještě nikdy nebylo,“ říká Jan Petrů, koordinátor českých organizačních složek. Pro web iSport.cz prozradil, na kolik pořádání závodu mistrovství světa přijde, i to, co všechno organizace obnáší.

Jak došlo k tomu, že je Česká republika jednou ze zemí, která se podílí na organizaci Středoevropské rallye?

„My bychom jako Česká republika závod mistrovství světa samozřejmě moc rádi organizovali i samostatně. Jenže po finanční stránce by to bylo opravdu náročné. Proto jsme se potřebovali s někým spojit. Prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček začal jednat s vysokými představiteli Mezinárodní automobilové federace a zástupci německého a rakouského autoklubu. Slovo dalo slovo a tak se zrodila myšlenka Středoevropské rallye. Spolupráci s rakouskou a německou stranou jsme si loni už vyzkoušeli. Společně jsme zorganizovali závod nižší kategorie, který se jmenoval 3 Städte Rallye. Jelo se to na podobných tratích, jako se teď pojede i mistrovství světa. Všechno proběhlo bez problémů, takže věřím, že se to v podobném duchu ponese i nyní.“

Kolik by to stálo, kdyby se závod MS konal pouze v Česku?

„Už jen poplatek za to, že závod můžete na svém území zorganizovat, je