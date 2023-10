Jak se splnil sen o WRC doma: Češi mají skvělou pověst, přitáhli i legendu

Nechybí snad na žádném závodě šampionátu. A to ať se už koná kdekoliv. Sardinie, Chorvatsko, ale dokonce i Mexiko nebo Finsko. To jsou jen některé destinace, na které pravidelně vyráží čeští rallyoví fanoušci.

„Všude vlají české vlajky. Jsou to blázni v dobrém slova smyslu. Česká republika rallye doslova žije. Jsme tedy opravdu šťastní, že jsme sem dokázali dotáhnout závod mistrovství světa,“ říká Jan Petrů, šéf organizačního týmu Středoevropské rallye.

Sen uskutečnit v Česku mistrovství světa existuje už desítky let. Vždycky ovšem byly problémem peníze. Uspořádat obří závod pro desetitisíce fanoušků přijde totiž zhruba na 150 milionů korun. Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky, však přišel s řešením, jak by se náklady daly výrazně snížit. „Závod by se mohl uskutečnit ve více zemích najednou,“ napadlo ho.

Na Velké ceně formule 1 v Bahrajnu se potkal s Gerdem Ennserem, sportovním ředitelem německého autoklubu ADAC. „Pojďte do toho s námi,“ zněla nabídka české strany. Slovo dalo slovo a věci se daly do pohybu. Němci by si sice po finanční stránce mohli dovolit závod mistrovství světa zorganizovat i sami, na rozdíl od Čechů se však potýkali s jiným problémem – nedostatkem šikovných pořadatelů.

„Češi jsou známí tím, že umí rallye udělat na opravdu profesionální úrovni. Málokdo ví, že v tom patříme k absolutní špičce minimálně v Evropě. K pořadatelství jsme pak přizvali ještě Rakušany, kterým se nápad taky zamlouval, a už to bylo,“ vypráví Šťovíček.

A tak se zrodila myšlenka Středoevropské rallye, unikátního závodu, který povede přes území tří států. Nic podobného mistrovství světa ještě nikdy v historii nezažilo.

Uspořádat takový závod sice dávalo ekonomicky smysl, avšak hrozila i řada potencionálních problémů. Ty první se dostavily hned na začátku. „Trochu nám dělala problém jazyková bariéra a taky jiné zvyklosti,“ vzpomíná na začátky spolupráce Jan Petrů. „Třeba u nás v českém organizačním výboru dělají všichni všechno. Němci a Rakušané jsou zase zvyklí, že mají jasně dané, kdo za jakou oblast zodpovídá. Tohle jsme s nimi tedy museli sladit, ale nakonec si to sedlo a poslední měsíce už proběhly bez jediné komplikace.“

Auta ve Velké Chuchli

Organizace obřího závodu trvala bezmála rok. Výsledkem je 1 670 kilometrů dlouhá trať, která zahrnuje 18 rychlostních zkoušek - osm se jich pojede v Česku, šest v Rakousku a čtyři v Německu. Celá akce odstartuje ve čtvrtek 26. října.

Pro slavnostní zahájení pořadatelé vybrali jedno z nejikoničtějších míst hlavního města. Kulisy Pražského hradu na Hradčanském náměstí. Že si to snad ani nedokážete představit? To není všechno. Následně se závodní auta přesunou na super speciální rychlostní zkoušku na dostihové závodiště ve Velké Chuchli.

Jak k tomu nezvyklému spojení došlo, popsal ředitel českého Autoklubu. „Původně jsme uvažovali, že supererzetu umístíme na Výstaviště v Holešovicích, ale to padlo, jelikož městská část Praha 7 nebyla příliš vstřícná. Hledali jsme tedy jiné zajímavé místo v blízkosti hlavního města,“ vysvětluje Šťovíček, který působí mimo jiné také jako pedagog na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Chvíli byl ve hře i Strahov, nakonec však vyhrála právě Chuchle.

„Bude to pro nás velká výzva. Není přece jen úplně obvyklé, aby se na dostihovém závodišti projížděla auta. Dokonce část travnaté plochy museli i asfaltovat, abychom vytvořili místo, kde závodní auta něco předvedou,“ dodává Petrů. „Samozřejmě probíhala intenzivní jednání o tom, kudy můžeme jezdit. Budou tam i striktně zakázané zóny. Navíc se tam nachází stáje, takže musíme brát ohled také na zvířata.“

Z Prahy se vozy WRC přesunou na Šumavu. V pátek se na českém území uskuteční šest rychlostních zkoušek, v sobotu bude rallye pokračovat v Rakousku a v neděli vyvrcholí v Německu. Centrum soutěže bude v německém Pasově, který se nachází v blízkosti hranic všech zemí.

I český trumf

Na slavnostním startu Středoevropské rallye v Praze se objeví hned několik mistrů světa. I osminásobný držitel titulu Sébastien Ogier. Legendární Francouz letos startuje jen na vybraných závodech. „Na tuhle výzvu se už opravdu těším,“ vzkázala ikona WRC na sociálních sítích.

Pozornost fanoušků však bude upřena i na další hvězdné jezdce. Jelikož je závod předposledním podnikem mistrovství světa, je velmi pravděpodobné, že bude v cíli v předstihu udělen titul mistra světa za rok 2023. Našlápnuto k tomu má obhájce titulu a lídr současného pořadí Kalle Rovanperä.

Teprve 23letý finský supertalent, který se loni stal nejmladším mistrem světa v historii, má na svém kontě aktuálně 217 bodů a jeho náskok na druhého činí 33. „Korunovace mistra světa na Středoevropské rallye by pro nás byla odměnou,“ shodují se organizátoři.

Na startu se objeví také jedenáct domácích pilotů. Jedničkou mezi nimi bude 24letý fryštácký pilot Erik Cais. S motorsportem začal přitom nezvykle pozdě, v osmnácti. Do té doby se věnoval jízdě na horském kole.

„Táta sám dřív jezdil rallye a ví, jaké je tam riziko. Dlouhou dobu mi to tedy nechtěl dovolit,“ vysvětluje talent, který se během pouhých pár let dokázal probojovat mezi tuzemskou špičku. V současné době soutěží po boku nejlepších závodníků planety na vybraných závodech mistrovství světa a Evropy. Kvůli Středoevropské rallye ho prý vyhledal i velikán Ogier.

„Je to pár měsíců zpátky, co se mě na závod vyptával. Řekl bych, že i pro takového šampiona to bude zajímavá zkušenost,“ myslí si. „Já se hrozně těším. Je to skvělé, že uvidíme vozy WRC v Česku. Vždycky když jsem na závodech někde daleko v cizině, strašně mě potěší, když za mnou přijdou čeští fanoušci a řeknou, že vážili tu cestu kvůli mně. Jsem tedy moc rád, že konečně nemusí jezdit nikam daleko a uvidí tu nejmodernější techniku a nejlepší jezdce světa pěkně doma.“

Jako perličku přidává Cais i rčení, které se používá v rallyových kuloárech.

„V našem sportu se říká, že když nedokáže z příkopu vytáhnout auto český fanoušek, tak už nikdo,“ směje se. „Češi neskutečně pomáhají, když se něco stane. Zároveň jsou ale skvělí i ve fandění a jezdce podporují. Co vím od zahraničních pilotů, nemůžou si vynachválit naši zlínskou Barum Rallye, kde je vždy naprosto úžasná atmosféra. Věřím, že v podobném duchu se ponese i Středoevropská rallye.“

očima závodníka Erika Caise

Co je rallye?

„Rallye je několikadenní závod speciálně upravených vozidel, během kterého jezdci absolvují rychlostní zkoušky. Ty se konají na uzavřených silničních úsecích, jedou se naplno a na čas. Mezi jednotlivými rychlostními zkouškami jsou pak přejezdy. Tam už se musí dodržovat běžné silniční předpisy, protože trať není uzavřená a jezdí tam i běžní řidiči. To, jak trať vypadá, je vždy dané itinerářem, podle kterého musíme jet. Za každé odbočení mimo můžeme být vyloučení, takže hodně záleží i na navigaci. Tu má vždy na starosti spolujezdec. Mimo rychlostní zkoušky máme i tréninky, které se jezdí v normálních sériových autech, za normálního provozu. Při tréninku máme možnost projet si dvakrát úsek rychlostní zkoušky. V prvním průjezdu diktuju spolujezdci, co mi pak bude číst v závodě. Například levá pět, pravá tři… V druhém průjezdu mi pak navigátor zopakuje, co jsem mu nadiktoval, a já si dělám už jen korekci. Po těchto dvou trénincích, třeba za tři dny, jedeme rychlostní zkoušku naplno. Řídím se tím, co mi navigátor říká, i tím, co si sám pamatuju.“