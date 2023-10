Fin (23) má už dva tituly z MS. Český kamarád popsal, jaký je i v čem jezdí

Když mu bylo pouhých osm let, zazářil na YouTube díky videu, v němž řídil závodní speciál a zkušeně driftoval na sněhu. Mnozí už tenkrát Kalle Rovanperovi věštili velkou budoucnost. A nespletli se. Loni se stal nejmladším mistrem světa v historii WRC a letos přidal další titul. Může jednoho dne dosáhnout úspěchů jako legendární Sébastienové Loeb a Ogier. „Když ho to bude bavit, určitě,“ říká Petr Semerád.

Jak jste se s Kallem vůbec poznali?

„Bylo to někdy v roce 2019. Mně v té době bylo asi osmnáct, Kalle je o osm měsíců starší. Nějak jsme se tehdy propojili na Instagramu, kde jsme si sem tam napsali. Později v tom samém roce pak Kalle startoval na českém mistráku za škodovku. On tehdy vyhrál absolutně celý závod a já dojel jako první v juniorech. Po závodě jsem mu napsal, jestli náhodou není v Praze, že bychom mohli něco podniknout. On mi odpověděl, že jsou na letišti. Jelikož jsem bydlel asi deset minut odsud, tak jsme se potkali. Hrozně jsme si padli do noty. Měsíc na to mě pak pozval, ať za ním přiletím zhruba na dva týdny do Finska. V tu dobu se tam jel závod mistrovství světa. Od té doby se tedy kámošíme.“

Jste si v něčem podobní?

„Oba jsme s motosportem začali relativně v mladém věku a oba nás k tomu přivedl táta. To nás na začátku docela sblížilo. Charakterově jsme ale hodně jiní. Kalle je takový klasický Fin – je hodně klidný a tichý. Na druhou stranu má výborný smysl pro humor a ani v živém vysílání ze závodů se nebojí dělat vtipné narážky. V soukromí je to úplně normální kluk. Člověk by řekl, že jako nejmladšímu mistru světa v historii, mu sláva určitě stoupne do hlavy. Opak je ale pravdou. Je šíleně skromnej a pro svoje kamarády a blízké by se rozdal. Za tu dobu, co ho znám, se vůbec nezměnil. Nějakou slávu nebo peníze vůbec neřeší.“

Jak pohlížejí na Kalleho doma ve Finsku?

„Ve Finsku berou závodníky jako největší hvězdy. Kalle Rovanperä, Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen… To je jako byste u nás řekli Jarda Jágr. Moje přítelkyně pracuje v hotelu. Nedávno se tam dala do řeči s jedním finským zákazníkem. Říkal jí, že pochází z Jyväskylä. Ona na to: ‚To je náhoda. Z Jyväskylä pochází Kalle Rovanperä, že? Můj přítel je jeho kamarád.‘ Ten zákazník jí na to odpověděl, že to je super a že Kalleho berou ve Finsku jako národní poklad. To ostatně můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Kalle většinou všude chodí už jen v mikině s kapucí, protože ho lidé všude poznávají. Loni, když jsem ho byl navštívit, šli jsme spolu do supermarketu, kde jsme si chtěli vybrat něco k jídlu. Byla tam i skupinka mladých lidí, kteří na nás celou dobu koukali. Bylo to docela nepříjemné, ale Kalle říkal, že tohle se děje zcela běžně.“

Jel jste někdy s Kallem i v závodním autě?

„Jeli jsme spolu zrovna dva týdny zpátky, když Toyota testovala na Šumavě před mistrovstvím světa. Pár let zpátky jsme dokonce měli v plánu, že spolu pojedeme rallysprint v Praze. Byli bychom jedna posádka a během rychlostních zkoušek bychom se střídali jako řidič a navigátor. Nakonec to ale kvůli covidu a dalším komplikacím nevyšlo. Doufám ale, že se nám to v budoucnu ještě podaří uskutečnit.“

Jaké to je, když Kalle řídí závodní speciál?

„Je neuvěřitelné jakým způsobem a jak konzistentně dokáže ovládat auto. Je schopný z něj vyždímat opravdu maximum. Když jsme se s Kallem domlouvali, že mě sveze ve WRC, bylo mi jasné, že pojedeme rychlejším závodním autem, než s jakými mám zkušenosti. Říkal jsem si ale, že to nebude až takový extrém. Když jsem do toho pak sednul a odstartovali jsme, prvních třicet sekund jsem se smál a jen lapal po dechu. Předčilo to veškerá má očekávání, což se mi moc nestává. Člověk je jako závodník zvyklí na nebezpečí a určitý level adrenalinu. Tohle ale bylo něco neskutečného. Přirovnal bych to k tomu, když jdete poprvé na horskou dráhu a vůbec nevíte, co se bude dít. Měl jsem z toho opravdu husí kůži.“

Prý má Kalle docela bohatý vozový park. Víte, jaká auta vlastní?

„Kalle žije v Monaku, ale celou sbírku má ve Finsku. Jelikož absolvuje 14 závodů ročně, do toho musí testovat a účastnit se mediálních akcí, moc často se k tomu nedostane. Nicméně vozový park vlastní opravdu velký. Má rád japonská auta stejně jako já, takže byste tam našli třeba Nissany GT-R, Skyliny, Mazdy RX-7… Je taky velký milovník BMW. BMW m3 má snad ve všech generacích kromě té nejnovější. Teď si taky koupil GT3 RS Porsche, s kterým jezdí v Monaku. Jeho sbírka je tedy opravdu velká.“

Asi největšími legendami rally jsou Sébastien Loeb a Sébastien Ogier. Každý z nich dominoval bezmála deset let. Myslíte si, že má k něčemu podobnému našlápnuto i Kalle?

„Myslím, že kdyby v tom sportu chtěl zůstat tak dlouho, zřejmě by se mu to mohlo podařit. Velká otázka ale je, jestli ho to bude bavit. Loeb i Ogier začínali s motorsportem někdy po osmnáctých narozeninách. Kalle ale řídil už v osmi. Aktuálně je mu sice jen třiadvacet, ale věnuje se tomu už bezmála 15 let. V pouhých dvaadvaceti dosáhl toho, o co se řada závodníků snaží celou kariéru. Osobně tipuju, že si bude chtít vyzkoušet i nové věci. Bavili jsme se o Le Mans, o okruzích, má rád drifty…. Je to sice obrovský talent, který tu nikdy nebyl, ale podle mě lámat rekordy jako Loeb či Ogier nebude. I když by na to určitě měl.“