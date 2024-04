Auto, jaké Česko nezažilo. Toyota sází na místní rallye posádku: Žádná panika

Prosvětlený showroom a v něm nablýskané vozidlo. Tak ve středu v Plzni vypadalo představení novinky ze světa motorsportu. V nadcházejícím ročníku evropského šampionátu v rallye FIA ERC 2024 nebude chybět ani česká posádka Filip Mareš a Radovan Bucha. Do závodů navíc vyrazí se zbrusu novým vozem. Řidič Mareš dosud jezdil ve Fabii, nyní ovšem vyzkouší auto plzeňské pobočky Toyota Dolák s názvem GR Yaris Rally2. Z tuzemských jezdců ho zatím nikdo neměl k dispozici. „Věřím, že se na techniku dokážeme rychle adaptovat,“ řekl dvaatřicetiletý pilot.

Minulý ročník završil Mareš na sedmém místě šampionátu. Nyní však míří za lepšími výsledky. Je tu ovšem jeden zádrhel, neboť s autem ještě není sžitý tak, aby ho dokonale znal. I proto jej v tomto týdnu testoval, další cvičné jízdy pak přidá v Maďarsku, kde ho zároveň čeká úvodní podnik.

„Hodně práce je za námi, ale mnohem více před námi,“ uznal rodák z Mladé Boleslavi. „Ve voze jsem se svezl na podzim při asfaltových testech továrního týmu, na šotolině nás ale první kilometry teprve čekají. Tak jak jsem auto zatím poznal, je velmi dobře řiditelné a od prvních metrů jsem se v něm cítil skvěle.“

Kromě evropského šampionátu se česká posádka chystá i na několik domácích závodů v rámci Mistrovství ČR. Vrcholem jejich sezony by pak mohlo být podzimní mistrovství světa, start na něm ovšem ještě nedokázali potvrdit.

Jisté je, že už příští týden se Mareš s Buchou zúčastní zahájení rallye v Maďarsku. Nedaleko Balatonu je čekají šotolinové trati o délce bezmála 200 kilometrů. První pořádná zkouška, jak na tom čerstvě sestavený vůz vlastně je.

„Zatím nevidím důvod, proč bych měl propadat nějaké panice, že bych ho nedokázal řídit. Taky to bude o charakteru daného závodu. Nedokážu teď říct, jestli bude někde viditelně výhoda pro toto auto, nebo pro nějaké jiné. Karty jsou rozdané a my budeme muset na všech závodech pracovat nejlépe, jak jen to půjde,“ přiblížil Mareš své nastavení k nové výzvě.

Na evropské tratě jej vysílá Dolák Motorsport, jejíž šéfem je Milan Dolák mladší. Fanoušci rychlých vozů toto jméno znají už přes dvě dekády, několik rallye podniků v Čechách totiž v toyotě ovládl jeho otec.

„S tímto vozem jsme první v Česku a mezi prvními v Evropě. S Filipem jsme v otázce spolupráce našli společnou řeč,“ potěšilo Doláka. A radost má i ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška. „Jsme nadšení, že jedno z prvních těchto aut bude využívat právě česká posádka. Držíme klukům moc palce, mají náš velký obdiv a podporu.“