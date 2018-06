Hluk mi nechybí, říká Piquet Jr. o formuli E. Co mu v šampionátu nesedí?

PŘÍMO Z CURYCHU | Kvůli dopravní zácpě dorazil na rozhovor s vybranými novináři později, ale jakmile se usadil, byl dvaatřicetiletý Nelson Piquet Jr. ve formě. Závodník týmu Jaguar Racing se nebojí nazývat věci pravými jmény, například pro závod v Curychu si přál déšť. „Zase by to jednou bylo něco nového," dodal vážně. Přání se mu mimochodem nevyplnilo, na trať v neděli pražilo slunce a možná i proto zkušený závodník po kolizi odstoupil.

Současné sportovní tváře jsou často velkou měrou ovlivněny světem PR. Jejich odpovědi jsou opatrné a učasné, jsou trénované na to, aby se vyhýbaly kontroverzím. Ne všechny jsou ale takové. Například Piquet Jr., syn trojnásobného mistra světa formule 1, který v tuto chvíli předvádí své kvality v elektrické formuli E, rozhodně nemluví ve frázích.

Po hodně dlouhých letech se znovu jel okruhový závod ve Švýcarsku a vy jste byl u toho. Popište nám jaká je trať v Curychu?

„Je celkem obyčejná, ale v porovnání s formulí 1 je to paráda. Tam jsou místa mizerná, nachází se většinou kromě pár výjimek jako je Monako, Montreal nebo Melbourne tak trochu v zemi nikoho. My ve formuli E jezdíme na úžasných místech ve středu měst. Ono o trať ani tolik nejde, je jedno, jestli má 4 zatáčky, nebo jestli jich je 25. V celém šampionátu je plno zábavných jezdců, kteří chtějí soutěžit a bojovat. Často dochází ke střetům, předjíždí se, vlastně nikdy nevíte, kdo závod vyhraje. A to přesně potřebujete, tohle je pro fanoušky důležité."

Mezi jezdci ve formuli E patříte k těm nejzkušenějším, dokonce jste před třemi lety ovládl úplně první ročník. Zároveň za sebou máte 28 velkých cen ve formuli 1. Dokážete porovnat to nejlepší a nejhorší na obou šampionátech?

„V tom mám celkem jasno. Formuli 1 chybí větší konkurenceschopnost, větší množství stájí a chybí ji závodění na hezkých místech, které máme my. Nám zase chybí víc závodů. To samozřejmě není nutnost, ale já osobně bych rád jezdil častěji. Navíc trošku postrádáme lesk, ale za to může způsob a systém závodů. Těžko postavíte něco třpytivého a úžasného v centru města na jeden jediný den. Navíc, já toho samozřejmě z garáže tolik nevidím, ale mám pocit, že formule 1 umí velice dobře prodat svůj produkt a u formule E postrádám třeba víc VIP prostorů. Ale chápu to, je to vykoupeno místem, vždyť my tu v neděli závodíme, ale v pondělí už tu musí jezdit auta. Takže obojí má plusy i minusy."

Příznivci tradičního motorsportu se zvuku elektrických monopostů s chutí smějí, sami jezdci ale často přiznávají, že si zvykli žít bez burácejícího motoru. Opravdu to jde?

„Ano. Samozřejmě. Hluk opravdu nepostrádám."

Nelson Piquet Jr. nakonec závod v Curychu po kolizi nedojel • Foto Jaguar Racing

Další specialitou formule E je výměna vozů. Během krátké chvíle uprostřed závodu je třeba přeskočit z jednoho do druhého a vyrazit do akce. Jak vám tohle sedí?

„To mi moc nevyhovuje, to můžu narovinu říct. Navíc nám to jako týmu moc nejde. Když zmizelo časové omezení na výměnu auta stal se z celé situace tak trochu divoký západ. Hraje se o čas, jezdci pak vyjíždí a nemají pořádně připevněný pás. Na konci vás samozřejmě kontrolují, ale mezitím už si to člověk stihne upevnit. Často jsem to s některými z nich probíral, jednou měli uvolněnou jednu stranu, někdy zase druhou, ale stejně jedou. Jsou to přece závodníci a auto přece jen není tak rychlé, jako třeba formule 1..."

Jsou obě auta úplně stejná?

„Absolutně. Celé to je pak hodně o hlavě, nesmí se na to myslet. Když je nastavené dobře, ani nepoznám, které je to první a které je druhé. Technici mají celý monopost tak moc pod kontrolou, že může stále být ve špičkové kondici."

U vás doma v Brazílii vždycky měla formule 1 velkou fanouškovskou základnu. Jak to tam teď vypadá s formulí E?

„Popravdě moc nevím. Brazílie je země, abych tak řekl, maličko opožděná. Například v ekonomii a podobných spektrech není jako klasický vyspělý stát. Takže počítám, že boom kolem formule E bude chvíli trvat, ale to i proto, že formule 1 tam má silnou tradici. Navíc v zemi nejsou elektromobily."

Což je pak v porovnání například se Spojenými státy alarmující.

„Přesně tak, to se porovnat ani nedá. V Brazílii to ještě bude trvat, kdybych byl ve vedení formule E, tak bych zrovna tuhle zemi moc neřešil. Jakmile začne prodávat elektromobily může to klidně být otázka dvaceti let, ale teď jsou tu určitě jiné silnější trhy."