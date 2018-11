"Když se tento trik začal před lety skákat, tak jsem si říkal, že tohle nikdy dělat nebudu. Pak jsem to ale začal trénovat a teď ho skáču," uvedl světový šampion z roku 2013 na tiskové konferenci před FMX Gladiators Games. Momentálně nejsložitější trik předvedl v semifinále i ve finále, v němž porazil Libora Podmola. "Po třech letech se mi tady konečně podařilo vyhrát," radoval se.

Rinaldo a spol. se v O2 areně museli vyrovnat s novými pravidly závodu. V jednotlivých jízdách nesměli opakovat triky. Finalisté tak museli předvést dvacet různých "kousků". "Třeba se tento formát zalíbí a přejde i do mistrovství světa. Je ale fakt, že je to hodně skoků. Normálně nám jich stačí osm devět. Budeme muset řešit, co vymyslet," řekl Petr Pilát, který show ovládl loni. Letos prohrál v semifinále s Liborem Podmolem.

Vrcholem akce byla společná jízda bratří Podmolů, kteří předvedli dvojité salto vzad. Mladší Filip sice na konci dopadové rampy upadl, skok ale oba dotočili. "Dopad byl tvrdý a oba jsme se praštili do hlavy. Teď jsme ale nadšení, dobře to dopadlo. Nechtěli jsme se z motorek sesunout," smál se nadšený Libor Podmol, který po dojezdu také upadl.

Náročný trik oba v O2 areně skákali poprvé na "tvrdý" dopad. Zatím jej trénovali jen s dopadem do jámy s molitanem. "Dáme to na první dobrou, to už je náš styl. Když sebou praštit, tak před lidmi," hlásil Libor Podmol před akcí. Přes očekávanou nervozitu dnes vše zvládl. "Celý den jsem se cítil velice dobře a jezdilo se mi perfektně. Nakonec jsme to až na ten dopad zvládli," řekl Libor Podmol a ocenil výhodu nafukovacího dopadu, který měli bratři k dispozici.

Součástí freestylové show byly opět tradiční vláčky jezdců a salta na sněžných skútrech. Front flip v závěru předvedli i František Máca nebo jeden z nejlepších FMX jezdců Luc Ackermann z Německa. "Myslím si, že to byl jeden z nejlepších ročníků. Lidi stáli na nohou, tleskali. Co více si přát," dodal Libor Podmol.

Pořadatelé stejně jako v minulých letech vzdali hold armádě, šek na 100 000 korun převzala předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity Lenka Šmerdová.